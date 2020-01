Vorsichtig fahren und einen geeigneten Kindersitz benutzen - das sind die Grundregeln für Eltern im Auto. Aber auch die Wahl des richtigen Autos hat einen Einfluss auf die Sicherheit des Nachwuchses.

Sicherheit zählt zu den entscheidenden Merkmalen beim Autokauf. Während fünf Crashtest-Sterne längst zum Standardergebnis fast aller Neuwagen geworden sind, gibt es in der Detailwertung zur Kindersicherheit durchaus größere Leistungsunterschiede. Hier die fünf in dieser Hinsicht besten Modelle, die 2018 und 2019 den Euro-NCAP-Crashtest absolviert haben.

Subaru Forester - 45 Punkte/91 Prozent

Der Subaru Forester schneidet im Test am besten ab.

In dem japanischen Kompakt-SUV Subaru Forester sind sowohl bei frontalen als auch bei seitlichen Crashs die wichtigsten Körperteile der Kinder gut geschützt. Extra Lob hatten die Tester für den Beifahrerairbag übrig, der sich bei Benutzung einer Babyschale automatisch deaktiviert.

Leichte Abzüge gibt es für fehlende Isofix-Befestigungen auf dem Mittelsitz im Fond sowie auf dem Beifahrersitz. Insgesamt ist der Kindersitz-Einbau jedoch problemlos möglich.

Mercedes A-Klasse - 45 Punkte/91 Prozent

Nicht nur große SUV bieten ein hohes Sicherheitsniveau – auch in einem Kompaktmodell ist man vor vielen Unfallfolgen gut geschützt, wie die A-Klasse und ihre ähnlich gut bewerteten Ableger CLA und B-Klasse zeigen. Ähnlich wie bei dem Subaru sind die Kinder-Dummys bei allen getesteten Crashs mit dem virtuellen Schreck davongekommen. Eine Airbag-Deaktivierung auf dem Beifahrersitz gibt es ebenfalls. Aber auch hier fehlen die Isofix-Punkte.

Mazda 6 - 45 Punkte/91 Prozent

Der Mazda 6.

Der dritte Kandidat mit 45 von maximal 49 möglichen Punkten bei der Kindersicherheit ist der Mazda 6. Zwar muss bei dem japanischen Mittelklassemodell der Beifahrerairbag von Hand deaktiviert werden, bei der Schutzwirkung von Karosserie und Rückhalteeinrichtungen liegt der Mazda aber auf einem Niveau mit Mercedes und Subaru. Das gilt allerdings auch für die fehlenden Isofix-Punkte vorne und auf dem hinteren Mittelplatz.

Mercedes GLE - 44,2 Punkte/90 Prozent

Der Mercedes GLE.

Das größte und bulligste Auto in der Top 5, der Mercedes GLE, ist hinsichtlich des Kinderschutzes exzellent, aber nicht das beste. Punktabzug verbucht das SUV, weil bei einem Frontalaufprall leichte Halsverletzungen drohen. Zumindest waren welche an dem verwendeten Dummy eines zehnjährigen Kindes zu registrieren.

In den anderen Prüfpunkten gab es beste Ergebnisse, auch für die automatische Airbag-Deaktivierung.

Mercedes EQC - 44,1 Punkte/90 Prozent

Noch ein Mercedes und das einzige Elektroauto. Wie beim eine Klasse größeren GLE schneidet das Stromer-SUV beim Frontalaufprall nicht optimal ab. Den Schutz des Halsbereichs bei einem Zehnjährigen bewertet Euro-NCAP nur als "gering", was zu 0,9 Punkten Abzug führt. In allen anderen Bereichen gibt es hingegen Bestbewertungen. Und auch die automatische Abschaltung des Airbags ist hier wieder an Bord.

Listenletzte

Dass ein gutes Abschneiden im Kindersicherheits-Kapitel keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt ein Blick auf das untere Ende des Euro-NCAP-Rankings. Die rote Laterne trägt dort der Fiat Panda mit 8 Punkten und 16 Prozent. Vor allem, weil er bei den Crashs verheerend abgeschnitten hat. Etwas besser, aber ebenfalls schwach schneiden Jeep Wrangler (34,3 Punkte/69 Prozent) und Ford Tourneo Connect (39 Punkte/79 Prozent) ab.