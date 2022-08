Den Airbag für den Radfahrer-Kopf gibt es schon seit einiger Zeit, als mögliche Alternative zum Helm. Nun bringt der Outdoor-Ausrüster Evoc einen Airbag-Rucksack für Radfahrer auf den Markt - den weltweit ersten. Und der Airbag ist nach dem Auslösen sogar wiederverwertbar. Das Ganze ist aber nicht ganz billig.

Der Sportrucksack- und Protektoren Hersteller Evoc bringt im Herbst mit dem Commute Air Pro 18 den weltweit ersten Airbag-Rucksack für Radfahrer auf den Markt. Die kompakte Transportasche enthält eine Sturzerkennungs-Sensorik und bietet zudem praktischem Stauraum mit einem Volumen von 22 Litern.

Der Airbag aus dem Evoc-Rucksack soll den Oberköper bei einem Sturz schützen. (Foto: Evoc)

Sollte die Sensorik eine kritische Situation registrieren, wird innerhalb von 0,2 Sekunden per Gaskurtusche ein wiederverwertbarer Airbag mit einem Volumen von 18 Litern gefüllt, der Nacken, Schulter, Schlüsselbeine und den Brustbereich schützt.

Ein im Rucksack integrierter Rückenprotektor bietet zudem Schutz für die Wirbelsäule. Um seinen Kopf bei einem Sturz oder Crash optimal zu schützen, muss der Radfahrer oder die Radfahrerin also zusätzlich einen Fahrradhelm oder einen anderen Schutz wie einen Airbag für den Kopf tragen.

Aktivierung und Deaktivierung über Magnetschnalle

Damit die Airbag-Technik funktioniert, muss der Rucksack-Träger nach dem Aufschultern eine magnetische Schnalle am Brustkorb, die in Zusammenarbeit mit Fidlock entwickelt wurde, schließen. Erst dann ist die Sicherheitstechnik scharfgeschaltet. Die akkubetriebene und per USB wiederaufladbare Sensorik überprüft und analysiert anschließend permanent - laut Evoc bis zu 1100 Mal pro Sekunde - die Lage und Position des Rucksacks.

Sollte sich ein Sturz andeuten, wird der Airbag gezündet. Wurde dieser ausgelöst, kann der Luftsack, sofern er keine Schäden aufweist, wiederverwendet werden. Erneuert werden muss lediglich der Inflator, also die Gaskartusche. Auch die Deaktivierung des Systems erfolgt über die Magnetschnalle.

Der aus recyceltem Polyester gefertigte Commute Air Pro 18 bietet neben seiner Schutztechnik viele Organisationsfächer sowie einen speziellen Laptop-Slot für 15-Zoll-Geräte. Mit einem Preis von 990 Euro geht er jedoch weit über das Preisniveau vergleichbarer Rucksäcke hinaus.