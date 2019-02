Lastenräder gelten als unhandlich und sperrig. Das Convercycle räumt mit diesen Vorurteilen auf. Aber auch nur, weil eine ungewöhnliche Rahmenkonstruktion dafür sorgt.

Vor allem als Auto-Alternative ist das Lastenrad derzeit gefragt. Doch vielen potenziellen Interessenten stellt sich die Frage, wo ein solches Riesenrad geparkt werden kann.

David Maurer, Design-Student der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, hat eine verblüffend einfache Antwort: Sein Convercycle genanntes Konzept ist im Normalzustand in etwa so kompakt wie jedes normale City Bike. Bei Bedarf lässt es sich aber zum Lastenrad mit XXL-Radstand entfalten. Das seriennahe Bike soll im Sommer 2019 offiziell auf die Straße kommen.

Ungewöhnliche Rahmenkonstruktion

Eigentlich sieht das Lastenrad Convercycle wie ein normales City Bike mit einer eigenwilligen Rahmenkonstruktion aus. (Foto: Convercycle)

Das Convercycle ist mit knapp 1,80 Meter in etwa so lang wie ein Standard-Fahrrad. Ungewöhnlich ist jedoch die Rahmenkonstruktion, denn was bei einem klassischen Diamantrahmen die Funktion des Oberrohrs übernimmt, ist in diesem Fall ein Doppelrohr, welches von vorn nach hinten stark abfällt und dabei Lenk-, Unter- und Sattelrohr kreuzt und auf Höhe der Hinterradnabe mit breiter Spreizung endet.

Das Heck fällt zudem durch eine Korbkonstruktion auf, in dessen Mitte sich allerdings das Hinterrad befindet. Der Clou: Das Hinterrad lässt sich nach hinten wegklappen, was mit einer deutlichen Verlängerung von Radstand und Ladekorb einhergeht. Das ausgeklappt zum Longtail mutierte Lastenrad kann fortan auch größere Gepäckstücke aufnehmen.

Auch als Pedelec

Im August 2019 sollen die ersten Convercycle ausgeliefert werden. (Foto: Convercycle)

Grundsätzlich hat das Convercycle zwei Antriebsketten: Eine Kette treibt vom vorderen Kettenblatt aus einen Zahnkranz am Anlenkpunkt an. Von dort geht eine zweite Kette zum Hinterrad, was eine Kraftübertragung unabhängig von der jeweiligen Hinterradstellung gewährleistet. Neben einem konventionellen Pedalantrieb will Convercycle auch eine Pedelec-Variante mit E-Motor und Fünfgang-Nabenschaltung anbieten.

Noch befindet sich das Produkt in der Entwicklungsphase. Dank Crowdfunding-Aktionen auf Kickstarter und Indiegogo wurde das ursprüngliche Finanzierungsziel für den Start einer Serienproduktion bereits übertroffen. Wer im Rahmen dieser Vorfinanzierung ein Convercycle bestellt hat, soll dieses im August erhalten. Später wird das 2-in-1-Fahrrad zu Preisen ab 1800 Euro frei angeboten.