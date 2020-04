Die Design-Skizze zeigt sich wie der neue VW Tiguan an der Front verändert.

Der VW Tiguan war ein echter Spätzünder. Mittlerweile ist er der Bestseller im Konzern und hat den Golf vom Thron gestoßen. Ein für Sommer angekündigtes Facelift soll die Begehrlichkeit der Kundschaft noch größer machen. Und dabei beerbt der Tiguan gleich noch einmal den Golf.

Seit seinem Start im Jahr 2007 hat VW vom Tiguan weltweit sechs Millionen Fahrzeuge verkauft. (Foto: VW)

Über Jahrzehnte war der Golf das wichtigste Auto im VW-Konzern. Im Zuge des globalen SUV-Booms hat sich das Blatt aber gewandelt. Der Tiguan hat dem ewigen Bestseller den Rang abgelaufen. Allein im Jahr 2020 konnte VW in über 80 Märkten mehr als 910.000 Fahrzeuge der Baureihe absetzen.

Zum Vergleich: Vom Golf verkaufte VW nur 680.000 Stück. Damit der Tiguan weiterhin auf seiner Erfolgswelle schwimmt, wird die seit 2016 produzierte aktuelle Generation zum Sommer ihr erstes Facelift erhalten. Dafür wird sich der Tiguan aber wieder am Golf orientieren. Die mit der achten Generation eingeführten Innovationen werden dann nämlich auch in dem kompakt SUV der Wolfsburger Einzug halten.

Äußerliche und innerliche Veränderungen

Im Innenraum wird der neue Tiguan vom Modularen Infotainment-Baukastens MIB3 profitieren, den der Golf 8 (Bild) schon hat. (Foto: VW)

Aber auch äußerlich wird sich einiges änder. Eine erste Skizze deutet umfangreiche Modifizierungen im Frontbereich an. So wird das flachere und weiter in die Flanken greifende LED-Scheinwerferdesign vom Golf 8 übernommen. LED-Leuchten vorne und hinten werden zur Serienausstattung gehören, optional soll das LED-Matrixlicht IQ verfügbar sein. Die untere Frontschürze, vermutliche dreidimensionaler ausgeformt, zeichnet sich durch markantere und größere Lufteinlässe aus. Auch das Heck wurde durch ein neues Leuchtendesign und umgeformte Kunststoffteile neugestaltet.

Wie beim Golf 8 kommt im gelifteten Tiguan die neue Infotainment-Generation auf Basis des Modularen Infotainment-Baukastens MIB3 zum Einsatz, was unter anderem für größere Displays, weniger Schalter und mehr Konnektivität sorgt. Der neue Tiguan soll damit stets online sein und außerdem On-the-Air-Updates erlauben. Auch der Reigen an Assistenzsysteme wird erweitert. So sind neu im Programm der Nothalte-Assistenten oder der Travel-Assistenten, der teilautomatisiertes Fahren auf der Autobahn erlaubt.

Die gesamte Antriebspalette des Golf 8

Auch die Antriebsstränge wird er neue Tiguan vom Golf 8 übernehmen. (Foto: VW)

Wie bisher wird es den Tiguan mit Diesel- und Benzinmotoren geben, allerdings kommen hier die jüngsten Entwicklungen der TSI- und TDI-Familien mit weniger Verbrauch und geringeren Emissionswerten zum Einsatz. Hilfreich werden dabei Mildhybrid- und Twindosing-Technik sein. Letztere sorgt mit zweistufiger Adblue-Einspritzung für weniger Stickoxide. Erstmalig wird der Tiguan außerdem mit Plug-in-Hybridantrieb verfügbar sein. Hier übernimmt das SUV den Antrieb des Golf GTE, der rein elektrisches Fahren bis zu 50 Kilometern erlaubt. Auch eine R-Version des Tiguan will VW zeitnah anbieten.

Preise zum neuen Tiguan nennen die Wolfsburger noch keine, doch dürfte der derzeitige Basispreis von 30.400 Euro spürbar steigen.