Der Nissan Juke hat das Segment der Mini-SUV in Schwung gebracht. Wem das Design zusagt, der muss auf ein paar Dinge achten, denn nicht nur optisch ist der Nissan von der auffälligen Sorte. Auch bei den TÜV-Hauptuntersuchungen fällt er den Prüfern auf, die besonders den Ölverlust bemängeln.

Wo der Nissan Qashqai bestenfalls mit seinem Namen auffiel, sorgte der kleine Bruder Juke (2010 bis 2019) allein schon wegen seiner Optik für Gesprächsstoff. Redebedarf haben allerdings auch die TÜV-Prüfer.

Karosserie und Innenraum

Der 4,13 Meter lange Crossover lässt sich nicht einfach beschreiben. (Foto: Nissan)

Der Juke fällt aus dem Rahmen. Der 4,13 Meter lange Crossover lässt sich nicht einfach beschreiben. Ist er ein kurzer Klon des Qashqai? Oder ein höher gelegtes Coupé? Oder ein Kleinwagen auf Speed? So oder so: Die aufgesetzten, langgezogenen Scheinwerfer, die bulligen Radhäuser und die abfallende Dachlinie polarisieren. Entweder man mag ihn oder nicht. Wer sich für den Juke interessiert, muss allerdings mit Einschränkungen beim Platzangebot leben. Die hinteren Passagiere sind für eine bequeme Kniehaltung auf das Wohlwollen ihrer Vorderleute angewiesen, den mittleren Platz im Fond lässt man besser unbesetzt.

Das Kofferraumvolumen fällt mit 251 bis 830 Litern auch nicht gerade riesig aus und schrumpft in der Allradvariante sogar auf 207 Liter. Im Zuge des Facelifts 2014 ist das Kofferraumvolumen auf 354 bis auf 1189 Liter gewachsen. Von den typischen SUV-Vorteilen bietet der kleine Crossover lediglich die hohe Sitzposition. Die Sicht nach hinten ist schlecht. Hingucker am Fahrerarbeitsplatz ist die in Wagenfarbe gehaltene Mittelkonsole, die für etwas Pfiff im ansonsten eher zurückhaltend gestylten Innenraum sorgt.

Motoren und Antrieb

Im Fond des Nissan Juke geht es eng zu. (Foto: Nissan)

Recht ungewöhnlich für diese Fahrzeugklasse bot Nissan für den Juke auch Allradantrieb an, allerdings nur als Option in Verbindung mit den starken 1,6-Liter-Turbobenzinern. Die Vierzylinder waren mit 140 kW/190 PS oder mit 147 kW/200 PS (seit 2015: 160 kW/218 PS) im Sportmodell Nismo (RS) erhältlich. Nur mit Frontantrieb gab es den 1.6er ohne Turbounterstützung, zunächst mit 86 KW/117 PS, später folgten Ausbaustufen mit 69 kW/94 PS und 83 kW/112 PS. Zwischen 2014 und 2018 war zudem ein 1,2-Liter-Dreizylinderturbo mit 85 kW/115 PS zu haben.

Die Sauger kommen auf einen Normverbrauch von 6 bis 7,3 Litern, die Turbos genehmigen sich im Schnitt 5,6 bis 7,4 Liter. Über die Produktionszeit hatte Nissan zudem einen 1,5-Liter-Diesel mit 81 kW/110 PS im Angebot. Sein Verbrauch variiert über die Jahre zwischen 4,8 und 4,2 Litern. Für die Kraftübertragung sorgen im Juke je nach Motorleistungsstufe manuelle Getriebe mit fünf oder sechs Gängen, einzige Automatik-Option ist eine CVT-Box, die für die 1.6er-Turbos verfügbar war.

Ausstattung und Sicherheit

Die Sicht nach hinten ist schlecht im Nissan Juke. (Foto: Nissan)

Die Basisausführung ("Visia") bietet eine vergleichsweise gute Ausstattung. Klimaanlage, Fensterheber und CD-Radio gehörten hier zum Serienumfang. Wenn es etwas schicker sein soll? "Acenta" beinhaltet Leichtmetallfelgen, Lederlenkrad und Nebelscheinwerfer. In der "Tekna"-Variante kommen Extras wie das Navigationssystem und die - aufgrund der unübersichtlichen Karosserie - durchaus sinnvolle Rückfahrkamera dazu. Die leistungsstarken "Nismo"-Modelle verfügen darüber hinaus noch über die üblichen Sport-Insignien an der Karosserie sowie passende Sitze. Moderne Assistenzsysteme sind erst seit 2014 zu haben, darunter Spurhalte- sowie Totwinkelassistent und ein Helfer, der beim Rückwärtsausparken vor herannahendem Querverkehr warnt. Beim EuroNCAP-Crashtest 2011 reichte es für die Maximalwertung von fünf Sternen.

Qualität

Nicht nur optisch ist der Nissan einer von der auffälligen Sorte. Auch bei den TÜV-Hauptuntersuchungen (HU) bleibt er den Prüfern in Erinnerung. Sie bemängeln besonders Ölverlust. Der Kleine neigt zum Kleckern, und das auch schon bei jüngeren Modellen. Auch die Funktion der Bremse gibt bereits früh Anlass zu Kritik, die Beleuchtungsanlage wird bei der HU oft moniert. Achsfedern und Dämpfer sind indes kein Problem; Achsaufhängung und Lenkung machen bei älteren Jukes Probleme.

Fazit: Der Nissan Juke sticht aus dem Crossover-Angebot heraus. Wer um nicht jeden Preis auffallen möchte, sollte das Gebrauchtwagen-Exemplar jedoch fachkundig unter die Lupe nehmen (lassen). Ab rund 6000 Euro sind Fahrzeuge aus den Anfangsjahren erhältlich.