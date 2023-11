Mondäner Lifestyle, den sich Familien leisten können, damit wurde der Opel Rekord A/B vor 60 Jahren zum ersten deutschen Mittelklassemodell in Millionenauflage. In Rüsselsheim wussten sie, was die Bundesbürger wollten, damals, als US-Präsident Kennedy Deutschland besuchte: einen Mini-Straßenkreuzer.

Wie sich die Zeiten ändern: Heute sind Kleinwagen wie der Opel Corsa die größten Stars in der Neuzulassungsstatistik. Vor 60 Jahren war es dagegen ein Mini-Straßenkreuzer namens Rekord A, der für die bürgerliche Mitte Wirtschaftswunder-Träume wahr machte und Opel Rekordzahlen bescherte.

Gebaut wurde die Limousine in Rüsselsheim. (Foto: Opel)

Fast ein Viertel der deutschen Fahrzeugproduktion trug damals das Markensignet des Blitzes, denn in Rüsselsheim wussten sie besser als in Wolfsburg oder Köln, was karrierehungrige Bundesbürger wollten: Bezahlbare Statussymbole nach neuestem US-amerikanischen Schick. Wer bereits ein trendiges Fertighaus besaß oder gar nach dem Vorbild des frisch inaugurierten Bundeskanzlers Ludwig Erhard im schicken Flachdach-Bungalow wohnte, der wünschte sich ein Fahrzeug in der Auffahrt, nach dem sich alle umschauten.

"Ein Jahr Rekord - ein Rekord-Jahr"

Glamour für wenig Geld, damit ließ der Opel Rekord A im Stil eines US-amerikanischen Chevrolet Konkurrenten wie den Ford Taunus 17 M alt aussehen. Und mit optionalem 2,6-Liter-Sechszylinder düpierte er auf Autobahnen sogar Mercedes 200 und "Neue Klasse"-BMW. "Er ragt deutlich in eine höhere Klasse hinein" und "Stolz auf den stattlichen Wagen" lauteten die Slogans der Opel-Marketing-Strategen, die 1964 "Ein Jahr Rekord - ein Rekord-Jahr" feierten.

Der Opel Rekord bot eine bis dato ungekannte Karosserie-Vielfalt. (Foto: Opel)

Tatsächlich eroberte der glattflächig gezeichnete Rekord in den Verkaufsscharts Platz zwei hinter dem VW Käfer. Wohlstand für alle, dieses Kalkül ging für Opel mit dem Rekord A auf, zumal die Rüsselsheimer gleichzeitig Rekordgewinne erzielten.

Der Opel-Produktionsausstoß stieg damals um fast 50 Prozent und der Reingewinn der deutschen Tochter des Detroiter GM-Konzerns um über ein Drittel, denn der Trapezstil im mondänen US-Look erwies sich für den Rekord A und die 1965 folgende Faceliftversion Rekord B als Erfolgsrezept. Nachdem der bieder-konservativ gestaltete Vorgänger Rekord (P2) zu Beginn der 1960er Jahre gegenüber dem avantgardistischen Ford 17 M (P3 "Badewanne") an Boden verloren hatte, setzte die Rüsselsheimer Mittelklasse auf einen Neu-Anfang, passend zum Modellcode Rekord A.

Erste Supermärkte in Berlin kurbelten Konsum an

Der Kombi hieß damals Caravan. (Foto: Opel)

Während die ersten Supermärkte in Deutschland mit großer Auswahl zu günstigen Preisen den Konsum ankurbelten, präsentierten die Opel-Autohäuser den Rekord A als Protagonisten einer Ära bisher ungekannter Karosserievielfalt: Ob als zwei- und viertürige Limousine, elegantes Coupé, exklusives Cabriolet (geliefert von den Karossiers Autenrieth und Deutsch), familienfreundlicher Kombi "Caravan" mit zwei Kubikmetern Ladevolumen oder als nutzwertiger Schnelllieferwagen, der Rekord setzte Maßstäbe.

"Rekord à la carte" tönte eine Marketingkampagne, die zugleich ein damals fast einzigartiges Individualisierungsprogramm promotete: "Täglich werden 1400 Rekord-Wagen gebaut. Viele mit Stahlkurbeldach, Scheibenbremsen… in 13 einfarbigen und 15 zweifarbigen Lackierungen, mit Kunststoff- und Lederpolstern. Nur wenige Rekord-Wagen ähneln einander wie ein Ei dem anderen."

Discount-Preise ab 6830 Mark - Wettbewerber teurer

Ab 6830 D-Mark war der Opel Rekord zu haben. (Foto: Opel)

Und das alles zu Discount-Preisen ab 6830 D-Mark, alle Wettbewerber im damals stattlichen Format von 4,51 Metern Länge waren teurer, Volvo Amazon oder die BMW Neue Klasse sogar um rund 50 Prozent. Tatsächlich übertrumpfte der große Volks-Opel in den Absatzzahlen sogar den gerade erst eingeführten und nur gut 1000 D-Mark billigeren Kleinwagen Kadett (A), mehr noch: Am Ende ihrer drei Jahre währenden Bauzeit übersprangen die Rekord-A/B-Typen als erste deutsche Mittelklasse-Reihe die Millionen-Hürde mit knapp 1,2 Millionen verkauften Einheiten.

US-amerikanischer Lifestyle mit Glitter und Glanz war plötzlich kein Privileg der Wohlhabenden mehr, die Welt gesellschaftlich wie politisch im Umbruch. Der jugendlich wirkende US-Präsident John F. Kennedy besuchte 1963 die Bundesrepublik und repräsentierte die Hoffnungen einer neuen fortschrittsgläubigen Generation, der 87 Jahre alte Bundeskanzler Konrad Adenauer überließ sein Amt Ludwig Erhard, dem Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Die rebellischen Bands Beatles und Rolling Stones wurden von kreischenden Teenagern gefeiert, das neue Zweite Deutsche Fernsehen startete seinen Sendebetrieb, natürlich mit einer US-Serie ("Drei gute Freunde") - und Opel musste erklären, warum automobile Moden so rasant wechselten.

Populäres Statussymbol der Deutschen

Bezahlbare Statussymbole nach neuestem US-Schick waren in den 1960ern gefragt. (Foto: Opel)

Schließlich bekam die hessische Mittelklasse spätestens nach zwei bis drei Jahren neue Kleider. Erfolgreich übrigens, denn das Automobil neuester Mode blieb bis in die 1970er populärstes Statussymbol der Deutschen. "Im Sinne des Fortschritts wandeln sich Geschmack und Wünsche", meinte die Opel-Werbung. "Wir haben darum am Rekord nicht nur da etwas verbessert und dort erneuert, sondern ein ganz neues Automobil gebaut".

Abgesehen davon, dass die Vierzylinder-Motoren des Rekord A konstruktiv von Vorkriegs-Aggregaten abgeleitet waren, stimmte dies weitgehend. Dagegen differenzierte sich der 1965 eingeführte Rekord B vor allem durch ein Facelift mit Rechteck-Scheinwerfern, die den Look des 1966er Rekord C vorwegnahmen.

"Familienauto mit Sportwagencharakter": Der Rekord B hatte moderne Vierzylinder mit obenliegender Nockenwelle. (Foto: Opel)

Als "Familienauto mit Sportwagencharakter" trug der Rekord B nun allerdings moderne Vierzylinder mit obenliegender Nockenwelle, fünffach gelagerter Kurbelwelle und schräggestellten Ventilen unter der Haube, die bis zu 66 kW/90 PS freisetzten. Damals genug Power, um mit Porsche 912 oder BMW 1800 gleichzuziehen. Obendrein gab es weiterhin den großvolumigen Sechszylinder, dessen 74 kW/100 PS im Rekord B genügten, den frischen Rivalen aus Köln (Ford 20 M TS) zu übertreffen.

Das Rekord Coupé-6 konnte sich sogar auf Augenhöhe mit dem damals viel beachteten italienischen Designjuwel Ford Osi oder dem BMW 2000 C halten und einen Hauch Gran-Turismo-Glanz vermitteln, zumal in neu eingeführten edel schimmernden Metallic-Lackierungen.

Erstes bezahlbares Modell mit Breitbandscheinwerfern

Auch den Opel Rekord B gab es als Coupé. (Foto: Opel)

Wenn Opel heute im Astra das sogenannte LED-Pixel-Licht als klassenbestes Lichtsystem feiert, setzt die Marke damit eine Tradition als Lichtspezialist fort, deren Anfänge vielleicht sogar in Rüsselsheim vergessen sind. Denn es war der Rekord B, der 1965 als erstes bezahlbares Modell mit Breitbandscheinwerfern in Fachkreisen für Furore sorgte, weil er ein "gerichtetes breitflächiges Licht von geringer Blendwirkung" (Pressemitteilung) bot, das es sonst nur in Premiummodellen gab. Ein Lichtsystem, das auch den 1966 vorgestellten, runderneuerten Rekord C und dessen Premiumderivat Opel Commodore A auszeichnete.

Den Rang des meistgekauften Europäers seiner Klasse sicherte aber auch dieser Opel durch amerikanisches Design zu bezahlbaren Preisen. Welche Faszination der Rekord als Klassiker vermittelt, weiß Nicolas Ziegler von der Bewertungsorganisation Classic Analytics:

Der Opel Rekord war auch in den Niederlanden ein Hit. (Foto: Opel)

"Während der Rekord C in der Oldtimerszene immer noch zu den beliebtesten Opel-Modellen überhaupt zählt, fristet der Rekord A fast schon ein Schattendasein. Das liegt nicht an seinen technischen Qualitäten, sondern vor allem daran, dass von ihm nur wenige überlebt haben, speziell die Caravan-Versionen wurden im harten Alltagseinsatz regelrecht aufgebraucht. Als viertürige Limousine mit dem 60-PS-Vierzylinder kostet ein Rekord A im guten Zustand etwa 11.000 Euro."

Chronik

1953: Der Opel Olympia Rekord debütiert in modischer Pontonform und avanciert zur Nummer zwei in der deutschen Neuzulassungsstatistik hinter dem VW Käfer

1957: Im August Produktionsstart des Opel Olympia Rekord P1 mit Karosserie im amerikanischen Traumwagenstil mit Panoramascheiben, der Rekord P1 gilt in Deutschland als Inbegriff automobilen Schicks

1960: Im August Serienstart für den Opel Rekord P2 als zweitürige Limousine und Caravan. Im Dezember folgt die viertürige Limousine. Im Vergleich zum aerodynamischen Ford Taunus 17 M (P3, "Badewanne") wirkt der kantige Rekord bieder und konservativ

1961: Ab August debütiert der Rekord erstmals als Coupé, dennoch kann er den Erfolg des Taunus 17 M (P3) nicht übertreffen

1962: Das Design des Rekord A wird im Technical Center in Warren, Michigan, definiert und orientiert sich am erfolgreichen Chevrolet Chevy II

Auch als Schnelllieferwagen war der Opel Rekord zu haben. (Foto: Opel)

1963: Im März präsentiert Opel den Rekord A als Nachfolger des Rekord P2. Den Rekord A gibt es als zwei- und viertürige Limousine, als Coupé, Cabriolet (geliefert von den Karossiers Autenrieth und Deutsch), Kombi "Caravan" und als Schnelllieferwagen. Insgesamt 302.302 Rekord A werden im ersten Verkaufsjahr produziert. Opel kann einen Reingewinn von 137,4 Millionen Mark erwirtschaften, gegenüber 107 Millionen Mark im Vorjahr. Die Gesamtfahrzeugproduktion bei Opel steigt gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent, damit beträgt der Anteil an der bundesdeutschen Autoproduktion 22,1 Prozent

Karossier Deutsch hat ein Cabriolet gebaut. (Foto: Opel)

1964: Ab Juni wird der Rekord L als erster Mittelklasse-Opel mit Sechszylinder-Motor lieferbar. Zusammen mit den Flaggschiffen Kapitän, Admiral und Diplomat erhält der Rekord L als erster Opel eine 12-Volt-Anlage, während etwa Ford noch durchgehend auf 6-Volt-Technik vertraut. Die Karossiers Autenrieth und Deutsch produzieren Cabriolet-Umbauten vom Rekord. Am 9. Juli läuft der fünfmillionste Opel vom Band, nur 24 Jahre nach der ersten Million Opel-Fahrzeuge, verantwortlich für diesen Absatzerfolg ist vor allem der Rekord. 375.997 Einheiten des Rekord A in den zurückliegenden zwölf Monaten sind der bisherige Jahres-Bestwert in der Rekord-Produktion

1965: Als Weiterentwicklung des Opel Rekord A (Gesamtauflage 887.304 Einheiten) erscheint im August der Rekord B. Im September avanciert der Rekord B zu einer Hauptattraktion der IAA in Frankfurt. Neue Motoren und ein modifiziertes Front- und Heckdesign kennzeichnen den neuen Mittelklasse-Jahrgang. 339.025 Einheiten von Rekord A/B werden in diesem Jahr gefertigt

Am Ende ihrer drei Jahre währenden Bauzeit übersprangen die Rekord-A/B-Typen als erste deutsche Mittelklasse-Reihe die Millionenhürde. (Foto: Opel)

1966: Mit Vorstellung des Opel Rekord C verabschiedet sich der Rekord B im August in den Ruhestand. Insgesamt liefen in der nur elfmonatigen Bauzeit 296.771 Rekord B vom Band, davon 166.751 Einheiten im Jahr 1966. Als erste Opel-Baureihe brachte es der Rekord A/B zur Millionenauflage mit 1.184.075 Einheiten, die in den Jahren von 1963 bis 1966 ausgeliefert wurden

1986: Der erste Opel Omega (A) ersetzte die letzte Generation des Opel Rekord (E2)

2023: Opel würdigt das 60-Jahre-Jubiläum des Rekord A mit verschiedenen Aktionen. Heute erzielt der Kleinwagen Corsa die größten Verkaufszahlen für Opel, im Oktober positionierte er sich erneut als meistgekaufter Kleinwagen in Deutschland