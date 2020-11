Wer einen Privatjet sein Eigen nennt, ist nicht nur reich, er hat es auch häufig eilig. Und weil das so ist, haben Sportwagenbauer Porsche und Flugzeughersteller Embraer jetzt das ultimative Paket im Angebot: einen 911 Turbo S und einen Phenom 300E. Natürlich farblich abgestimmt.

Sportwagenhersteller Porsche und der Flugzeugbauer Embraer haben sich zusammengetan, um ein ungewöhnliches Doppelpack aufzulegen: Wer umgerechnet etwa 9,2 Millionen Euro investiert, bekommt ein aus dem Sechs-Personen-Jet Phenom 300E und dem 911 Turbo S bestehendes Exklusiv-Paket, das in mehreren Details aufeinander abgestimmt wurde.

Eine optische Einheit bildet die Lackierung in Platinsilber. (Foto: Porsche)

Lediglich zehn dieser Duet genannten Kombinationen aus Sportwagen und passendem Flieger sollen weltweit verkauft werden. Um diesem Bundle einen besonders exklusiven Touch zu verleihen, haben sich die Designabteilungen von Porsche in Weissach und Mitarbeiter der Design- und Marketingabteilungen von Embraer in Melbourne/Florida zusammengetan und gemeinsam Merkmale für beide Mobile ausgearbeitet.

Optische Berührungspunkte ergeben sich unter anderem dank einer Zweifarb-Lackierung in Platinsilbermetallic und mattem Jetgraumetallic, von der sich jeweils Zierstreifen in Brillantchrom und Speedblau abheben. Außerdem wurde ein gemeinsames Logo entworfen, das Jetflügel sowie den ausfahrbaren Heckflügel des Turbo stilisiert. Dieses Logo findet sich bei 300E und dem 911 außen wie innen.

Eine Million Euro für Individualisierung

Im Inneren des Porsche 911 Turbo S sorgen blaue Akzente für ein Jet-Gefühl. (Foto: Porsche)

Besonderheiten des Porsche 911 Turbo S in der Duet-Version sind unter anderem Limitierungsplaketten, Exklusiv-Felgen mit einer per Laserverfahren ausgearbeiteten Zweifarblackierung, Einstiegsleisten mit rot leuchtendem "No Step"-Schriftzug sowie die Jet-Registrierungsnummer auf der Heckflügelunterseite, die sich erst zeigt, wenn der Spoiler ausfährt. Die Wangen des Fahrzeugschlüssels sind darüber hinaus in Speedblau, der Kofferraum im Fahrzeugbug mit schwarzem Leder ausgekleidet.

Auch innen sorgen Blauakzente, ein aufgedruckter künstlicher Horizont in der Stoppuhr des Sportchrono-Pakets sowie eine Extraportion Carbon für das passende Ambiente. Zudem erhalten die maximal zehn Käufer des Duets ein spezielles Lederkofferset sowie eine speziell gestylte Weltzeituhr 1919 Globetimer UTC von Porsche Design.

Laut dem Wirtschaftsmagazin "Businessinsider" kostet übrigens die Basisvariante eines Embraer 300E umgerechnet rund acht Millionen Euro, während Porsche für ein 911 Turbo S Coupé rund 213.000 Euro aufruft. Demnach verschlingt das Individualisierungsprogramm fast eine Million Euro.