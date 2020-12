Sogenannte Inkognito-E-Bikes liegen voll im Trend. Der Clou: Die Hersteller solcher Fahrräder verbergen die Antriebseinheit so geschickt, dass sie aussehen wie herkömmliche Fahrräder. Jetzt bietet auch Möve ein solches Modell mit einigen smarten Features an.

Die deutsche Fahrradmarke Möve Bikes hat ihr Angebot um die schlanke Pedelec-Baureihe E-Fly Airy erweitert. Wie viele andere Inkognito-E-Bikes zeichnet sich das neue Modell durch eine im Rahmen integrierte Batterie und einen unscheinbaren Nabenmotor am Hinterrad aus. Optisch wirkt das zu Preisen ab 3700 Euro angebotene E-Bike damit fast wie ein konventionell angetriebenes Fahrrad.

Akku fest im Unterrohr verbaut

Die Preise für das E-Fly Air starten bei 3700 Euro. (Foto: Möve)

Beim E-Fly Airy steckt eine 250-Wh-Batterie fest im Unterrohr. Zusätzlich sorgen im Rahmen integrierte Leitungen und Kabel für eine aufgeräumte Optik. Im Hinterrad befindet sich der 250 Watt und 40 Newtonmeter starke Ebikemotion-X35-Motor von Mahle, der Bike und Fahrer auf bis zu 25 km/h beschleunigt und mit dem Standard-Akku laut Hersteller 90 Kilometer weit unterstützt. Optional will Möve Bikes künftig zum Preis von 500 Euro einen 208 Wh großen Rang-Extender anbieten, der wie eine Trinkflasche bei Bedarf eingesetzt werden kann.

Neben einer Single-Speed-Version mit Gates Riemenantrieb bietet Möve alternativ auch Kombinationen mit Pinion-Getriebe oder klassischer Kettenschaltung mit 11 Gängen an. Ebenfalls mit Kettenschaltung will Möve zeitnah das Airy mit seinem exklusiven Cyfly-Antrieb kombinieren. Hier sorgt eine mechanische Mehrgelenktretkurbel für ein bis zu 30 Prozent höheres Drehmoment im Vergleich zu einer normalen Kurbel.

Mit hochwertigen Komponenten

Im Hinterrad befindet sich der 250 Watt und 40 Newtonmeter starke E-Motor. (Foto: Möve)

Bereits in der Basisversion zeichnet sich das Airy durch einige hochwertige Komponenten aus, die unter anderem ein mit TrickStuff-Scheiben aufgewertetes hydraulisches Bremssystem, Supernova-Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger, Ergon-Lenkergriffe sowie aus dem Vollen gefräste Ergotec-Pedale umfasst. Bemerkenswert außerdem: Der in vier Schichten handlackierte Alurahmen verträgt 140 Kilogramm Zuladung.

Das Airy bietet smarte Vernetzungstechnik. So lässt sich der Mahle-Motor per App mit dem Smartphone verbinden. Letzteres kann mittels Lenkerhalterung als Bordcomputer- und Bedieneinheit genutzt werden. Der E-Antrieb ist dank Daumentaster an Rahmen und Lenker auch ohne Smartphone-Einbindung aktivier- und steuerbar. Darüber hinaus gehört zum Ausstattungsumfang das Rahmenschloss "I Lock it", welches automatisch verriegelt, wenn sich der Nutzer mit einem per Bluetooth verbundenen Smartphone vom Fahrrad entfernt. Außerdem verfügt das smarte Schloss über GPS-Tracker, Alarmfunktion und Fernbedienung.