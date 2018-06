Auto

Neuer Versuch in Deutschland: Toyota Camry kehrt zurück

Nach 15-jähriger Abwesenheit wird Toyota die Mittelklasse-Limousine Camry wieder in Deutschland anbieten. Um die Käufer hierzulande zu locken, gibt es eine spannende Optik, neue Assistenten und Hybridantrieb.

Der Toyota Camry ist laut Toyota die meistverkaufte Mittelklasse-Limousine der Welt. Vor allem in den USA erfreut sich der Japaner größter Beliebtheit. Noch bis Anfang 2003 hatte Toyota diese Baureihe auch in Deutschland im Programm. Nach 15 Jahren Abwesenheit wird die Mittelklassebaureihe Anfang 2019 ins Abendland zurückkehren. In seiner aktuellen Form ist der Japaner bereits seit 2017 in einigen anderen Märkten wie den USA am Start.

Was dem Camry in Deutschland das Genick gebrochen hat, war nicht zuletzt sein langweiliges Äußeres. Inzwischen hebt sich der Bestseller deutlich von seinen Vorgängergenerationen ab. Ein mächtiger Kühlergrill, ein fordernder Blick, diverse Karosseriefalten in der Motorhaube und den Flanken sowie eine weit nach hinten auslaufende C-Säule verleihen der Limousine einen eigenen Charakter.

Mehr Platz, mehr Komfort

Darüber hinaus bietet der 4,85 Meter lange Viertürer seinen Insassen mehr Platz als die vorherige Generation. Vor allem im Fond fällt die Beinfreiheit dank eines 2,82 Meter langen Radstands üppig aus. Im aufgeräumten Innenraum gibt es weiche Materialien, außerdem kommen große Displays zum Einsatz. So befindet sich im Kombiinstrument ein Sieben-Zoll-Farbdisplay, während der Bildschirm des Infotainment-Systems in der Mittelkonsole acht Zoll misst. Optional gibt es für den US-Camry zudem ein farbig anzeigendes 10-Zoll-Head-up-Display. Zur Serienausstattung gehört das Safety-Sense-Paket. Es umfasst Kollisionsverhinderer, Abstandstempomat, Spurhalteassistent, Tot-Winkel- und Querverkehrwarner.

Über die genauen Spezifikationen und Antriebe für den Euro-Camry will Toyota erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Sicher ist: Es wird ihn hierzulande mit Hybridantrieb geben. In den USA ist das Modell alternativ auch mit einem reinen 2,5-Liter-Vierzylinder- und einen 3,5-Liter-V6-Benziner jeweils in Kombination mit Achtgang-Automatik zu haben.

Quelle: n-tv.de