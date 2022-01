Antworten in Farben finden - das wäre schön. Ja, Farben machen was mit uns, aber ob das noch junge, etwas schwach auf der Brust wirkende Lila schafft, was ihm da von seinen Pantone-Eltern aufgebürdet wird, wagt die Kolumnistin zu bezweifeln.

Pantones Colour of the Year Die Farbexperten des Pantone Color Institute berücksichtigen bei ihren Analysen unter anderem Farbtrends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode, in allen Designbereichen, an beliebten Reisezielen sowie in neuen Life- und Playstyles und im sozioökonomischen Umfeld. Die Einflüsse können auch von neuen Technologien, Materialien, Oberflächenstrukturen und Effekten herrühren, die sich auf Farben auswirken. Auch Social-Media-Plattformen und sogar bevorstehende Sportveranstaltungen mit weltweiter Reichweite können Farbtrends mitbestimmen. Die Pantone Color of the Year hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Produktentwicklung und auf Kaufentscheidungen in zahlreichen Branchen, einschließlich dem Mode-, Möbel- und Industriedesign sowie dem Produkt-, Verpackungs- und Grafikdesign.

Zwei Trends habe ich in den Magazinen in den letzten Tagen ausmachen können: Es ist dieses Lila, das mir leider nicht steht, und es ist dieser gelangweilte Blick, von dem ich hoffe, dass ich ihn nicht habe. Noch nicht. Denn noch langweiliger kann es ja nicht werden. Die Umstände - ich will unbedingt das C-Wort vermeiden in diesem Text - machen es einem nicht gerade einfach, vor Lebenslust überzusprudeln. Eine gewisse "fatigue" hat sich breitgemacht, und die sehe ich in den Gesichtern der Models, die ja auch nicht viel zu lachen haben, und an den Klamotten, die an ihren nach wie vor zumeist sehr mageren Körpern schlackern in den Fashion-Magazinen dieser Tage. Die Klamotten sind lila oder beige (was niemand mehr so nennt, sondern nude, champagner oder caramel) und für die ganz Mutigen kommt noch ein krasses Gelb als i-Tüpfelchen dazu. Funky.

Da ich gar keine Lust habe, schon wieder für Body-Shaming oder Model-Bashing oder Ageism gehated zu werden, denke ich also lieber mal über eine Farbe nach. Die Farbe Lila. So hieß auch ein Film von Steven Spielberg (1985). Es gibt Schokolade in lila Papier und Stadtkinder glauben deswegen wahrscheinlich, dass Kühe lila sind. Meine Mutter hatte in den Siebzigern einen hautengen, lila Overall, der heute Onesie heißt und meist nicht hot ist. Der meiner Mutter war hot, sie die hotteste Frau mit roten Haaren und riesigen Sonnenbrillen. Sie sagte damals, Lila sei der letzte Versuch, und ich nahm das kindlich hin, ohne zu wissen, was es bedeutet. Heute weiß ich es, ihr Lila und ihre roten Haare wichen bald einer solideren Bekleidung, die sicher mit dem Job meines Vaters zu tun hatte, denn Lila war und ist sehr speziell. Und deswegen vielleicht auch die Farbe des Jahres 2022, Aufbruch und Hoffnung liegen schließlich in der Luft.

Zur Bedeutung von Lila gibt es ganze Abhandlungen, die Firma Pantone schreibt über ihre extra neu-entwickelte Nuance, auf die die Farb-, Medien- und Modewelt jedes Jahr mit Interesse schaut: "17-3938 Very Peri bietet alle Eigenschaften von Blautönen, hat gleichzeitig einen rötlich-violetten Unterton und zeigt uns eine lebhafte, fröhliche Sicht auf die Welt und dynamische Präsenz, die zu mutiger Kreativität und fantasievollem Ausdruck inspiriert." Aha.

Und was sagt die Farbfachfrau und Autorin Joanna Zoelzer zu Lila? "Meiner Meinung nach ist der violette Farbton sehr gut für die aktuell vorherrschende, weltweite Situation gewählt. Erstaunt war ich schon, als nur nach vier Jahren erneut ein lila Ton zur Farbe des Jahres gewählt wurde", so Joanna Zoelzer gegenüber ntv.de. "Wenn man jedoch genauer hinschaut, ist die Bedeutung und Wirkung von Very Peri eine ganz andere. Der diesjährige Farbton Very Peri ist eine blasse, dezente, helle Violett- Nuance. Bereits die Herkunft des Namens Peri von der Periwinkle-Pflanze deutet auf Leichtigkeit und Zartheit hin."

Very violet

Lady Gaga bei der Premiere von "Gucci" in Lila. (Foto: picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP)

Wenn Sie jetzt noch nicht unterwegs sind, um sich mindestens eine lila Bluse oder eine violette Blume zu kaufen, dann weiß ich auch nicht. Sie merken schon, Lila ist nicht einfach Lila, es hat viele Namen, manche nennen sogar ihre Kinder so: Violet. Violetta. Aber auch kein Wunder, denn dieses Very Peri, das die Kreativen aus Übersee für dieses Jahr zur Farbe des Jahres auserkoren und extra hergestellt haben, ist eine Farbe, die laut Farb-Papsttum Pantone (nicht zu verwechseln mit Panettone) ein Farbton sein soll, der mit seiner "mutigen Präsenz den persönlichen Einfallsreichtum und die Kreativität weckt". Noch einmal Farbexpertin Joanna Zoelzer: "Dieses Lila ist eine ausgewogene Farbe, die Gegensätzlichkeiten wie Kälte und Wärme, männlich und weiblich, Erde und Himmel vereint, passend zum Zeitgeist und zu den aktuellen Gegebenheiten. Die Verschmelzung von Gegensätzen repräsentiert den Zusammenhalt, einen Wandel, die Akzeptanz unterschiedlicher Lebenseinstellungen, bedeutet Gleichberechtigung, fördert Toleranz und das Bewältigen von Umbruchphasen im Leben."

Ist das nicht very übertrieben? Stimmt schon, Kreativität brauchen wir 2022 mehr denn je, aber kann eine einzelne, kleine Farbe das alles hinbekommen? "Wir leben in Zeiten der Veränderung. 'Very Peri' ist ein Symbol für den globalen Zeitgeist des Augenblicks und den Wandel, den wir durchmachen", steht auf der Pantone-Homepage. "Während wir aus einer intensiven Phase der Isolation herauskommen, ändern sich unsere Vorstellungen und Standards. Unser physisches und digitales Leben ist auf neue Weise verschmolzen." Das ist leider wahr, und wenn wir mal von dem wahrscheinlich einzigen Lila-Ton, den wir in letzter Zeit fast täglich gesehen haben – dem unseres Microsoft-Teams-Meetings – absehen, dann dürfen wir uns bald auf Lila in der Natur freuen! Krokusse und Veilchen sprießen dank Erderwärmung vielleicht bereits Ende Februar! Und achten Sie mal drauf, Lila kommt in der Natur wirklich nicht häufig vor! Also eine echt exklusive Sache!

"Lila, can you hear me?"

Fifty Shades of Lila ... (Foto: picture alliance/dpa/NTB)

Das Anforderungsprofil an Lila ist hiermit jedoch bei weitem nicht beendet: "Die Pantone Color of the Year spiegelt wider, was sich weltweit in der Gesellschaft abspielt, und sie drückt die Hoffnung aus, dass Menschen in Farben Antworten finden", so Laurie Pressman, Vice President des Pantone Color Institute. Antworten in Farben finden, wow! "Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte des Pantone Color of the Year-Programms eine neue Farbe erstellt, die die globale Innovation und den Wandel widerspiegelt, der gerade stattfindet." Hui, ganz schön viel Holz für Lila, aber, so Pressman weiter: "Die Gesellschaft erkennt immer mehr an, dass Farben eine unerlässliche Form der Kommunikation sind und die Möglichkeit bieten, Ideen und Emotionen auszudrücken und zu beeinflussen sowie mit anderen zu interagieren und sich mit ihnen zu vernetzen. Die Komplexität dieses neuen rötlich-violetten Blautons betont die umfassenden Möglichkeiten, die vor uns liegen." Frau Pressman, Ihr Wort in Gottes Ohr! An mir soll es nicht liegen, ich werde schon was "Lilanes" finden, um meinen Alltag zu pimpen und in die unendlichen Weiten meines lila Universums aufzubrechen!

Very wichtig

Das lila angestrahlte Kolosseum in Rom. (Foto: imago images/Insidefoto)

Der Farbton des Jahres 2018 war übrigens der dramatisch provokante Lilaton "PANTONE 18-3838 Ultra Violet". Er sollte Originalität, Einfallsreichtum und zukunftsweisendes visionäres Denken ausdrücken. Sie erinnern sich? 2018? Eine Zeit, die uns heute erscheint wie aus einem anderen Leben. "Ultra Violet" stand für die Faszination der Zukunft und die Entdeckungen jenseits der heutigen Erkenntnisse. Damals war das Lila dunkler, es sollte ein Zeichen der Gegenkultur, der Unangepasstheit und der künstlerischen Brillanz symbolisieren. Die Begründung allerdings verwunderte: "Mit Prince, David Bowie und Jimi Hendrix rückten Ikonen der Musikgeschichte verschiedene Töne von Ultraviolet als persönlichen Ausdruck von Individualität ins Zentrum der westlichen Popkultur." Huch, die waren da doch aber leider alle bereits tot. Was mich schlussfolgern lässt: Lila ist oft wirklich der letzte Versuch, Mama hatte recht, natürlich. Und - wir sollten nicht übertreiben mit der Bedeutungserkundung der Farben. Das wäre mir wirklich very wichtig.