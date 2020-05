Vor drei Jahren feiert die Kelly Family ein Comeback. Doch in Zukunft wird die Kultband ohne Angelo Kelly auskommen müssen. Der 38-Jährige steigt aus der Musikgruppe aus.

Bittere Nachricht für alle Fans der Kelly Family: Angelo Kelly hat die Kultband verlassen. Diese Entscheidung erklärte der 38-Jährige jetzt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Mir ist vor der letzten Tour bewusst geworden, dass das meine letzte Tour mit der Kelly Family sein wird. Ich steige aus." Er habe seit der Reunion dreieinhalb sehr tolle, aber auch sehr anstrengende Jahre gehabt und jetzt entschieden, einen "Cut zu machen".

"Ich habe allen meinen Geschwistern bereits gesagt, dass ich aussteige und dieses Kapitel für mich abgeschlossen ist", erklärt der fünffache Familienvater. Er habe sich nicht nur um die Musik gekümmert, sondern auch um die Leitung und Organisation: "Das war ein Stressfaktor und unglaublich viel Arbeit im Hintergrund." Sein Kopf habe die ganze Zeit gerattert, auch nachts, und er habe kein normaler Familienvater mehr sein können.

Er schleppe dieses "Burn-out-Gefühl" seit zwei Jahren mit sich herum: "Irgendwann macht dich das kaputt." Seine Frau Kira Kelly habe immer wieder gesagt, dass er aufhören solle. "Es war einfach zu viel. Ich musste entscheiden, was für mich essenziell ist", so Kelly. Gerade jetzt in der Corona-Zeit reflektiere er noch mal sehr viel mehr und merke, dass er die richtige Entscheidung getroffen habe.

Das Ende der Kelly Family soll dies jedoch nicht sein, bestätigte seine Schwester Patricia Kelly der "Bild": "Wir machen weiter. Wir planen das in Ruhe und werden uns rechtzeitig dazu melden." Auch Angelo glaubt, dass es eine Zukunft für die Band gibt: "Mein Gefühl ist: Das ist nicht das Ende der Kelly Family."