Bianca und Julian Claßen sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das teilen die als Bibi und Julienco bekannten Youtuber natürlich in den sozialen Netzwerken mit. Einen ersten Blick auf den Familienzuwachs gewähren sie auch.

Bereits am 20. März hat Bianca "Bibi" Claßen ihr zweites Kind geboren. Um 9.59 Uhr sei Töchterchen Emily gesund zur Welt gekommen, teilt die Youtuberin bei Instagram mit. "Wir sind überglücklich und total überwältigt. Wir sind so unendlich dankbar, uns zu haben", schreibt sie dort jetzt.

"Es gibt gerade keine Worte, die meine Gefühle beschreiben können", so die Zweifach-Mutter weiter. "Mit meinen beiden Kindern in den Armen zusammen mit Juli auf der Couch zu liegen, ist für mich das Größte." Auf dem Foto dazu sieht man Emily auf einem weißen Tuch liegen, zugedeckt mit einer grauen Decke. Ihre kleine Hand liegt auf den Händen ihrer Eltern und ihres Geschwisterchens Lio.

"Auch wenn uns durch die momentane Situation einige Steine in den Weg gelegt wurden, sind wir an unserem Ziel angekommen", heißt es dort an die 7,3 Millionen Follower gerichtet weiter. "Sobald wir uns eingelebt haben, berichten wir euch von der Geburt. Emily, Lio, Julian - ich liebe euch." Mit der Situation ist wohl die Corona-Krise gemeint, denn auch die beschäftigt die Youtuberin, die mit "Bibi's Beauty Palace" bekannt wurde.

"Lasst uns Rücksicht nehmen"

"Ich kann euch nur ans Herz legen - bitte bleibt so viel, wie es euch möglich ist, zu Hause und vermeidet unnötige Kontakte. Lasst uns Rücksicht nehmen auf unsere Mitmenschen - so wie wir auch rücksichtsvoll behandelt werden möchten", fügt die 27-Jährige der frohen Botschaft noch hinzu. Papa Julian alias Julienco kommentiert das Bild mit den Worten: "Niemals hätte ich mir das hier erträumt."

Im Dezember hatte Bibi Claßen bekannt gegeben, dass ihre Schwangerschaft nicht ohne Komplikationen verliefe. In einem Video verriet sie, dass sie einen Leistenbruch hatte. "Es ist sehr schmerzhaft. Und man weiß nicht genau, woher der kommt. Es kann einfach durch die Schwangerschaft passiert sein. Vielleicht hatte ich ihn vorher schon. Der ist jetzt einfach nur doller geworden", berichtete sie. Bianca und Julian Claßen sind seit September 2018 verheiratet. Kurz darauf kam ihr erstes Kind, Söhnchen Lio, zur Welt.