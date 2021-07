Was könnte es Schöneres geben, als eine Hochzeit zu feiern? Zwei Hochzeiten! Und so bestreitet Claudelle Deckert zum zweiten Mal innerhalb einer Woche den Weg zum Traualtar - selbstverständlich mit dem gleichen Mann. Die Schauspielerin berichtet von "unglaublich emotionalen Tagen".

"Unter Uns"-Star Claudelle Deckert und PR-Manager Peter Olsson haben ihr Jawort, das sie sich vor einer Woche in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gegeben haben, jetzt auch mit Familie und Freunden am Tegernsee gefeiert.

"Könnt ihr erahnen wie glücklich ich bin? Ich bin eine frisch-gebackene, super-glückliche Ehefrau ...", lässt sie ihre Follower auf Instagram zu zwei Bilden wissen. Darin ist die 47-Jährige nach ihrer ersten Trauung in Kopenhagen zu sehen, wie sie in ihrem weißen Kleid samt Brautstrauß in einem Restaurant sitzt. Von dort aus hatte sie am 30. Juni bereits via Instagram-Storys ihre Hochzeit verkündet und mit ihrem neuen Ehemann angestoßen.

Dann lässt Deckert die vergangene Woche Revue passieren. "Zuerst waren da diese unglaublich emotionalen Tage in Kopenhagen, dann Tegernsee. Tegernsee war ein Feuerwerk von Liebe und Emotionen ...", schwärmt die Schauspielerin und illustriert ihren Post mit zwei Fotos von sich in einem ihrer Hochzeits-Outfits samt Brautstrauß. "Schon bald zeig ich euch meine wunderschönen Fotos von meiner Traumhochzeit ...", verspricht sie.

Kurz darauf präsentiert die Schauspielerin ihre opulente Hochzeitstorte und ihren Brautstrauß in einer Bilderstrecke auf Instagram. Beide sind in denselben Farben gehalten: Weiß und Flieder. Ein Blick auf den gedeckten Tisch und die Tischkarten verrät außerdem, dass die Schauspielerin nun offiziell den Namen ihres Gatten angenommen hat.

Zu dem Eintrag schreibt die frisch gebackene Frau Olsson, dass "nicht nur die Hochzeitstorte, mein Kleid, die Floristik und Dekoration" "traumhaft schön" gewesen seien. "Vor allem war es diese unglaublich positive Energie und Liebe, die durch die Luft schwirrte und jeden in seinen magischen Bann gezogen hat. Es hätte nicht schöner sein können."

Illustre Gästeliste

Claudelle Deckert ließ an ihrem Hochzeitstag tief blicken ... (Foto: Instagram / claudelle.loves)

In ihren Instagram-Storys zeigt Deckert zudem mehrere Fotos von sich mit ihren Freundinnen und teilt diverse Instagram-Storys ihrer Gäste. Die Schauspielerin hat sich für den großen Tag für ein tief ausgeschnittenes weißes Kleid entschieden, das mit Stickereien verziert ist. Auch das vegane Hochzeitsmenü, das aus mehreren Gängen besteht, teilt sie mit ihren Fans.

Einige Fotos von der Traumhochzeit am Montag in Bayern zeigt auch bereits die "Bild"-Zeitung. Außerdem gibt es einen Auszug aus der Gästeliste zu lesen: Sänger Thomas Anders mit Ehefrau Claudia feierten das Hochzeitspaar ebenso wie Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann. Auch Tennis-Star Sabine Lisicki, Mimi Fiedler und Otto Steiner sowie Annemarie und Wayne Carpendale waren unter den 60 Gästen.

Im Juli 2020 waren die beiden mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen. Lockeren Kontakt hatten sie jedoch schon seit 2013. Als Olsson im April 2020 an Corona erkrankte und ins Krankenhaus kam, wurde der Kontakt intensiver. Deckert trennte sich im Mai dann von ihrem Ex-Mann, mit dem sie sieben Jahre zusammen war. Aus einer früheren Beziehung hat sie eine 23-jährige Tochter namens Romy. Das Mutter-Tochter-Gespann war vor wenigen Monaten gemeinsam im "Playboy" zu sehen.