Um Cathy und Mats Hummels ranken sich Scheidungsgerüchte. Der Profifußballer soll bereits eine Neue haben. Zur Kindergartenpremiere von Söhnchen Ludwig gibt es allerdings ein strahlendes Familienfoto.

Alles Friede, Freude, Eierkuchen bei Cathy und Mats Hummels? Zumindest beim ersten Kindergartentag von Sohn Ludwig posieren die Moderatorin und der Fußball-Profi strahlend in einem Instagram-Post. "Wir sind sehr stolz auf dich Ludwig. Du bist jetzt ein 'wirklich' großer Junge und an deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt", schreibt Cathy auf Instagram. "So gehört sich das ja auch! Du bist das beste Kind der Welt. Für dich halten wir immer zusammen, denn DU bist wichtiger als ALLES andere."

In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Trennung des Ehepaares. Seit seinem Wechsel 2019 vom FC Bayern München zum BVB lebt Mats in Dortmund, seine Frau blieb stattdessen in München. Gemeinsame Pärchenschnappschüsse auf ihrem Instagram-Kanal wurden eine Seltenheit. Jedoch postete die Moderatorin noch im Juni zu ihrem Hochzeitstag ein Foto mit dem Hashtag "Best day of my life".

Der Nationalspieler soll allerdings schon wieder frisch verliebt sein. Er soll die 21-jährige Dortmunderin Lisa kurz vor der Europameisterschaft kennengelernt haben. Für die Trennung des Profifußballers und der Moderatorin soll sie nicht verantwortlich sein.

Eigentlich sollte Mats auch einen Auftritt in der Serie "jerks." haben. Als der Kicker, der sich selbst hätte spielen sollen, dann aber die Geschichte präsentiert bekam, überlegte es sich der 32-Jährige doch anders. "Wir hatten ihm eine Ehe-Betrugsgeschichte geschrieben, die er und seine Frau Cathy hätten spielen sollen", erzählt Hauptdarsteller Christian Ulmen. Das sei dem Kicker von Borussia Dortmund dann aber "zu hart" gewesen.