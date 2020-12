Bei der RTL-Show Temptation Island wird die Beziehung von Giulia Siegel und Ludwig Heer auf die Probe gestellt. Was sie danach im Urlaub auf den Malediven erleben, ist noch dramatischer. Nur knapp überlebt Heer einen Tauchunfall - auch weil seine Partnerin in der Gefahr die Ruhe bewahrt.

Der Gourmetkoch und Partner von DJane Giulia Siegel, Ludwig Heer, ist bei einem Tauchunfall auf den Malediven offenbar nur knapp dem Tod entronnen. Dort verbrachten die beiden im November nach ihrer Teilnahme an der RTL-Show Temptation Island VIP ihren Urlaub. Wie das Paar im gemeinsamen Interview mit RTL erzählt, war Heer nach einem Tauchgang in 29 Meter zu schnell aufgestiegen. Freunde, die auf dem Boot zurückgeblieben sind, merken schnell, dass etwas nicht stimmt. Sie bemerken Luftblasen auf der Wasseroberfläche, springen ins Wasser und finden Ludwig bewusstlos unter Wasser. Zurück auf dem Boot muss Ludwig mit Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbelebt werden.

"Als ich dann wieder aufgewacht bin, habe ich meine Beine nicht mehr gespürt und musste mich ständig übergeben", erzählt Heer im Interview. Als Siegel bei ihrem Lebensgefährten ankommt, befürchtet sie das Schlimmste, denn kurz nach dem Unfall kann der 39-Jährige weder Sehen noch Hören. "Ich dachte, er stirbt mir in den Armen weg", so Siegel.

Heer bekam die so genannte Dekompressionskrankheit. Bei Tauchern, die zu schnell aufsteigen, entstehen lebensbedrohliche Gasbläschen im Körper. Die einzige Behandlungsmöglichkeit, eine Dekompressionskammer. Doch davon gibt es auf den Malediven nur vier Stück - und drei davon sind zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund von Corona geschlossen.

Siegel bleibt trotzdem ruhig und ruft einen Arzt in Deutschland an. Der erklärt ihr, dass jetzt jede Minute zähle, und so organisiert der Direktor ihres Hotels ein schnelles Militärboot. Begleitet von zehn Soldaten schafft es Heer in vier Stunden ans Ziel. Glücklicherweise erholt sich er sich nach jeder Behandlung immer mehr und ist bald außer Lebensgefahr.