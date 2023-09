Vor einem halben Jahrhundert trat König Carl XVI. Gustaf seinen Dienst als schwedischer Monarch an. Mit einem großen Fest in der Hauptstadt feiert das Land das Jubiläum. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird eine Parade am morgigen Samstag sein.

In Stockholm haben die zweitägigen Feierlichkeiten zum Goldenen Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf begonnen. Gemeinsam mit gekrönten Häuptern und Staatschefs der benachbarten nordischen Staaten nahmen der 77-Jährige und seine Frau Königin Silvia in der Palastkapelle an einem Dankgottesdienst teil, anschließend wohnte er im Hof des Palastes einem Wachwechsel bei. Am Abend lud der Monarch zu einem Festbankett ins Schloss.

"Vor 50 Jahren stand ich hier zum ersten Mal als König von Schweden", sagte Carl XVI. Gustaf zur Eröffnung des Banketts. "Meine Gefühle gegenüber dem Amt sind heute dieselben wie damals: Stolz, Dankbarkeit und Demut", sagte der Monarch weiter. Es sei eine "Ehre", ein Land repräsentieren zu dürfen, das eine "stabile, solidarische und friedliche Demokratie" sei. Das Bankett bot auch eine Gelegenheit, den 50. Geburtstag von Prinz Daniel zu feiern, des Ehemanns von Kronprinzessin Victoria.

Wachwechsel im Palasthof unter den Augen der königlichen Familie. (Foto: via REUTERS)

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine Jubiläumsparade durch die Stockholmer Innenstadt am Samstag. Carl XVI. Gustaf und seine aus Deutschland stammende Frau Silvia werden aus einer von 3000 Soldaten eskortierten Pferdekutsche der Menge zuwinken. An der Paradestrecke werden rund 500.000 Schaulustige erwartet. Anschließend gibt es ein Freiluftkonzert mit schwedischen Stars, bevor das gesamte Stadtzentrum in eine Freiluft-Tanzfläche mit zahlreichen DJs umgewandelt wird.

Carl XVI. Gustaf hatte 1973 nach dem Tod seines Großvaters Gustaf VI. Adolf mit 27 Jahren als damals jüngster Monarch der Welt den Thron bestiegen. Seit einer Verfassungsänderung im Jahr 1974 hat der schwedische König eine rein zeremonielle Rolle.

2010 geriet der König durch eine nicht autorisierte Biografie in die Schlagzeilen, die über Kontakte zu Callgirls und Affären berichtete. Seiner Beliebtheit tat der Skandal jedoch keinen Abbruch; in einer Umfrage sprachen sich kürzlich 62 Prozent der Schweden für das Festhalten an der Monarchie aus.