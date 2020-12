Dreieinhalb Jahrzehnte ist Jan Hofer eine feste Größe im deutschen TV. In dieser Zeit vermeldet er als Sprecher der "Tagesschau" das Wichtigste des Tages. Zum Ende der letzten Ausgabe mit ihm bricht die Sendung mit ihrer Förmlichkeit und würdigt ihren ehemaligen Chefsprecher.

Jan Hofer hat sich nach fast 36 Jahren als Sprecher der "Tagesschau" verabschiedet. Mit den Worten "Guten Abend meine Damen und Herren, machen Sie es gut" löste er in den letzten Sekunden der Sendung seine Krawatte und übergab an die Folgesendung. Zuvor hatte ihn nach dem Nachrichtenblock und noch vor den Wetteraussichten der neue Chefsprecher Jens Riewa gewürdigt: "Eine Ära geht zu Ende", sagte er. Kein Sprecher sei so viele Jahre am Stück in der Sendung zu sehen gewesen. Anschließend ließ das Team in einem kurzen Filmchen die Sprecher-Karriere Hofers Revue passieren. NDR-Intendant Joachim Knuth nannte Hofer anschließend den "verlässlichen Begleiter eines Abends".

Hofers letzte Amtshandlung war dann die Anmoderation des Wetterberichts. Anschließend verabschiedete er sich und dankte Zuschauern und Team. Überwältigt zeigte er sich von der unglaublichen Zahl an Nachrichten, die ihn zu seinem Abschied erreicht hätten. Er könne unmöglich alle beantworten. "Aber glauben Sie mir, ich habe jeden einzelnen dieser Wünsche gelesen oder gesehen".

Hofer hatte 1985 die "Tagesschau" gesprochen. Vor 16 Jahren wurde er deren Chefsprecher. Dabei erlebte er mehrere Studios, neue Techniken und neue Kollegen. "Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht. Das ist ganz schön lang", sagte Hofer er jüngst in einer Talkshow. Den Schichtdienst und das Weckerklingeln am Morgen werde er am wenigsten vermissen. "Das frühe Aufstehen quält mich schon."

Seine Nachfolge tritt nun Jens Riewa an. Julia-Niharika Sen und Constantin Schreiber verstärken künftig das Team der Sprecherinnen und Sprecher der "Tagesschau" um 20.00 Uhr.

Hofer ist Vater von vier Kindern (sein jüngstes ist fünf Jahre alt), hat eine Leidenschaft für Oldtimer, moderiert auch Unterhaltungssendungen und ist bekennender Social-Media-Fan. Seit Jahren geht Hofer versiert mit Youtube, Facebook, Instagram und Tiktok um. "Ich finde das unfassbar spannend und auch so demokratisch, was da passiert. Jeder kann sich selbst darstellen und äußern. Die Leute sind unfassbar kreativ. Ich finde das richtig toll", sagte er RTL beispielsweise über Tiktok.

Mit seinem Abschied werde er auf keinen Fall von der Bildfläche verschwinden, versprach Hofer auf Youtube. "Eins kann ich versprechen: Ich bin nicht verschwunden. Ich bin auch nicht im Ruhestand. Ich höre zwar mit der 'Tagesschau' auf und mit dem Schichtdienst und diesen Dingen. Aber ich werde euch noch ein bisschen erhalten bleiben. Seid mal gespannt."