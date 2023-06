Heidi Klum macht tatsächlich das halbe Jahrhundert voll: Sie feiert ihren 50. Geburtstag. Dazu erhält sie natürlich jede Menge Glückwünsche von Freunden, Weggefährten, Fans und Medienvertretern. Doch so manche Twitter-Nutzer machen sich über den Heidi-Hype auch lustig - und gratulieren ironisch.

Bei Heidi Klum gibt es eigentlich nur zwei Meinungen: Entweder man liebt sie und verfolgt all ihre Auftritte in Medien und sozialen Netzwerken auf Schritt und Tritt. Oder sie geht einem mit ihrer gefühlten Dauer-Präsenz einfach nur auf die Nerven. Die beiden Lager dürften sich auch unversöhnlich gegenüberstehen, da Klum nun ihren sage und schreibe 50. Geburtstag feiert.

So erhält die in Bergisch Gladbach geborene "Model-Mama" zu ihrem runden Jubiläum sicher ganz viel liebgemeinte Glückwünsche von ihren Angehörigen, Weggefährten, Freunden und Fans. Auch viele Medien widmen Klum Berichte zu ihrem Ehrentag - ntv.de etwa in Form einer Bilderserie. Auf Twitter hingegen blasen einige Gegner des Heidi-Hypes zur Glückwunsch-Gegenoffensive. In den meisten Fällen allerdings durchaus mit Humor und Ironie.

Wer hätte bei Iggy Pop schon jemals an Klum gedacht? Fortan bekommt man die beiden jedoch kaum je wieder gedanklich getrennt.

Auch Großbritanniens Königin Camilla muss als Heidi-Klum-Ersatz auf Twitter herhalten.

"Du dumme Sau, du", hätte Klaus Kinski vielleicht dem Verfasser des Memes hinterhergerufen, in dem er in die Rolle der "Germany's next Topmodel"-Moderatorin schlüpft. Aber der 1991 verstorbene Schauspieler kann sich ja nun schon lange nicht mehr wehren.

Ein Account, der sich nach eigenen Angaben "dadaistischer Satire" verschreibt, vollzieht gleich einen kompletten Rollentausch bei seiner Gratulation in Richtung des Geburtstagskinds. Da wird Klara zu Heidi und Heidi und Peter werden zu Tokio Hotel.

Der noch aktive Twitter-Account des einstigen Internet-Satire-Formats "Ehrensenf" nimmt in seinem nicht ganz ernst gemeinten Glückwunsch an Heidi Klum dagegen das Sprachorgan des Models ins Visier.

Noch um einiges böser kommt die zweite Gratulation des Accounts daher, der schon den Einfall hatte, Klum mit Tom und Bill Kaulitz in die Schweizer Berge zu schicken. "Dada" veröffentlichte nämlich zudem ein Zitat, das dem 2016 verstorbenen Publizisten Roger Willemsen zugeschrieben wird - und das kaum ein gutes Haar an Klum lässt.

Dem wollen wir uns aber selbstverständlich ebenso wenig anschließen wie denjenigen, die Heidi Nazionale zum Kinski-Verschnitt stempeln. Deshalb aus vollem Herzen: Alles Gute zum Geburtstag, Heidi Klum!