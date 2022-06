Ist sie denn nun Single oder schon wieder vergeben? Diese Frage kann Michelle Hunziker wahrscheinlich längst nicht mehr hören. Ohnehin ist es doch viel wichtiger, dass sie mit sich selbst im Reinen ist, wie sie nun mit einem Schnappschuss dokumentiert.

45 Jahre ist Michelle Hunziker inzwischen alt. Und ihr Liebesleben ist in dieser Zeit schon ordentlich mit ihr Achterbahn gefahren. Ihre erste Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti, aus der Tochter Aurora hervorging, wurde schließlich bereits 2009 geschieden. Doch auch ihrer zweiten Verbindung, die eigentlich ewig währen sollte, war kein Glück beschieden. Im Januar trennte sie sich vom Modeerben Tomaso Trussardi, mit dem sie ebenfalls zwei Töchter hat.

Seither toben die Gerüchte um einen möglichen neuen Mann an Hunzikers Seite durch die Gazetten. Schließlich wurde sie zuletzt häufiger mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini gesichtet. Paparazzi-Fotos zeigten die beiden sogar knutschend bei einem Bootsausflug.

Zu einer offiziellen Stellungnahme zu ihrem Beziehungsstatus ließ sich die Moderatorin bisher nicht hinreißen. Dennoch äußerte sie sich vor wenigen Tagen in der Schweizer Sendung "Gredig direkt" ziemlich unverblümt. "Ich habe zweimal geheiratet, zweimal hat es leider nicht funktioniert. Jetzt bin ich eine freie Frau und ich will das so erleben, wie ich will", so Hunziker.

"Eine sehr starke Energie"

Die Liebesspekulationen wolle sie "weder bestätigen noch dementieren", unterstrich sie. Derzeit befinde sie sich vielmehr auf einem guten Weg, sich selbst mehr zu lieben und es nicht mehr allen recht machen zu wollen.

Wie zum Beweis postet Hunziker in jüngster Zeit auf ihrer Instagram-Seite vermehrt Fotos, auf denen sie sich selbst zu feiern scheint. Erst vergangene Woche veröffentlichte sie etwa ein paar Schnappschüsse von sich im Bikini.

Nun legte sie mit einer Aufnahme nach, die sie offenbar nahezu komplett hüllenlos in einer Felsgrotte zeigt. Ihre vor der Brust verschränkten Arme verdecken dabei das Nötigste.

"Wo es Vulkane gibt, setzt die Erde eine sehr starke Energie frei. Ich tauche vollständig ein und höre das Geräusch der Steine, die sich fortwährend bewegen", gerät Hunziker dabei geradezu ins Philosophieren. Und sie ergänzt: "Die Stellen, an denen sich das Wasser stark erhitzt, schmiegen sich an mich und bringen mich zurück in einen Zustand schöner Balance. Die Natur ist wunderbar."

Das Bild entstand einem Hashtag zufolge auf Sizilien. Ein anderer Hashtag, mit dem Hunziker den Post versah, ist "Girl Power". Die Hauptsache sind halt nicht die Männer, sondern nur, dass sie als starke Frau mit sich selbst im Reinen ist.