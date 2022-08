Queen empfängt neuen Premier in Schottland

Gesundheitliche Probleme zwingen die britische Monarchin zu Änderungen bei der sogenannten Handkuss-Zeremonie. Deshalb will sie die neue Regierungschefin oder den Regierungschef erstmals auf ihrem schottischen Landsitz treffen.

Die britische Königin Elizabeth II. empfängt den künftigen Regierungschef oder die künftige Regierungschefin ihres Landes erstmals nicht in London, sondern in ihrer Residenz im schottischen Balmoral. Grund seien anhaltende "Mobilitätsprobleme" der 96-jährigen Monarchin, teilte der Buckingham-Palast mit. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Premierminister Boris Johnson soll sich kommenden Dienstag bei der Queen vorstellen.

Es ist das erste Mal, dass die sogenannte Handkuss-Zeremonie nicht im Buckingham-Palast stattfindet, seit der damalige Premierminister Winston Churchill die frischgebackene Königin 1952 am Flughafen von Heathrow empfing. Eigentlich sollte die Monarchin für das Ereignis ihre Sommerpause auf Balmoral unterbrechen. Doch seit vergangenem Oktober plagen die 96-Jährige gesundheitliche Probleme und das Gehen fällt ihr zunehmend schwer.

Auch der scheidende Premierminister Boris Johnson wird am Dienstag nach Balmoral kommen, um offiziell seinen Rücktritt einzureichen. Die Stichwahl für seine Nachfolge läuft bei seiner konservativen Partei noch bis zum 2. September, am Montag soll der Sieger bekannt gegeben werden. In den Umfragen liegt die derzeitige Außenministerin Liz Truss deutlich vor ihrem Rivalen, dem früheren Finanzminister Rishi Sunak.