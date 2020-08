Immer wieder verzückt Rita Ora ihre Fans mit freizügigen Bildern in sozialen Medien. Nach ihrem sexy Pärchenurlaub auf den Balearen legt die Sängerin nun mit einem Bild nach, das sie ausgelassen und mit einem riesigen Side-Boob zeigt.

Rita Ora ist kein Kind von Traurigkeit. Auf Instagram präsentiert sich die Sängerin ihren Followern mal mehr, mal weniger bekleidet. So ließ sie ihre Fans Anfang des Monats an ihrem Pärchenurlaub mit ihrem neuen Freund, dem Video-Regisseur Romain Gavras, auf der Balearen-Insel Formentera teilhaben.

"Wenn sie sich für süß hält, aber ihre Nase verbrannt ist", schrieb die 29-Jährige zu einer Reihe von Bildern, die sie in einem äußerst knappen Bikini zeigten.

Später legte Ora mit sexy Bildern nach, auf denen sie splitterfasernackt ist und ihre Brüste nur mit ihrer Hand und ihrem Bein verdeckt. Diese "Sonnenbad-Serie" sei ihrer Langeweile geschuldet, erklärte sie vielen Aufnahmen.

Ob der Sängerin nun schon wieder so langweilig war, dass sie ihre Fans erneut mit einem freizügigen Foto erfreut? In ihrem jüngsten Instagram-Post trägt Ora die Kleiderfrage zu neuen Höhen: Der seitliche Ausschnitt ihres schwarzen Kleides ist so groß, dass sie sich den Stoff gleich hätte sparen können. Diesen Look Side-Boob zu nennen, wäre eine Untertreibung.

Ist das etwa ein neuer Trend? Die Frage lässt die 29-Jährige offen. Stattdessen kommentiert sie den Schnappschuss mit den Worten: "Manchmal musst du einfach lachen." Das löchrige Outfit kommt mit bislang einer halben Million Likes bei ihren Fans aber gut an und erntet in den Kommentarspalten tatsächlich den ein oder anderen Lacher. Ein Follower fügt sogar hinzu: "Nicht nur manchmal - immer, Darling!"