Die Prozession startet erst gegen Mittag, doch die ersten Fans des Königshauses sind bereits auf dem Weg zum Buckingham-Palast. Einige wachen sogar gerade in Zelten neben "The Mall" auf. Indes sickern immer mehr Informationen über die Rolle von Harry und Andrew bei der Prozession durch.

Bereits Stunden vor Beginn der Königsprozession von König Charles III. und Königin Camilla sind zahlreiche Schaulustige am frühen Samstagmorgen ins Zentrum von London geströmt. Hunderte Royal-Fans hatten die Nacht entlang der Prachtstraße The Mall kampiert, um gute Plätze zu ergattern. Sie wird Charles und Camilla am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey führen. Einige Hartgesottene harrten dort bereits seit Tagen aus. Viele trugen Hüte, Brillen und Kleidung in den Farben der britischen Flagge.

Zur gleichen Zeit kamen die ersten Gardesoldaten Bahnhof Waterloo an, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Hunderte der in roten Uniformen und mit den charakteristischen schwarzen Bärenfellmützen gekleideten Guards liefen über die Westminster Brücke in Richtung Westminster Abbey. 4000 Soldaten aus Großbritannien und anderen Commonwealth-Staaten nehmen insgesamt in ihren Paradeuniformen an der Prozession teil.

Harry und Andrew spielen keine Rolle

Bei der Prozession, die um 11.20 Uhr (MESZ) am Buckingham-Palast starten soll, wird das Königspaar in der modernen "Diamond Jubilee State Coach" kutschiert. Zwei enge Familienmitglieder von König Charles III. spielen bei der Krönung keine Rolle. Sowohl sein jüngerer Sohn Prinz Harry als auch sein Bruder Prinz Andrew sind zwar bei der Zeremonie in der Westminster Abbey dabei. Anschließend fehlen sie aber sowohl bei der feierlichen Krönungsprozession zurück zum Buckingham-Palast als auch beim traditionellen Auftritt der Royal Family auf dem Balkon des Londoner Schlosses.

Beide Männer sind keine "working Royals" mehr, vertreten die Monarchie also nicht bei offiziellen Anlässen. Harry hatte seine royalen Pflichten vor Jahren niedergelegt und war mit Ehefrau Herzogin Meghan in die USA gezogen. Seitdem hat der 38-Jährige den Palast wiederholt kritisiert und schwere Vorwürfe gegen seinen älteren Bruder Prinz William und seine Stiefmutter Königin Camilla erhoben. Dass sein Kurzbesuch in der alten Heimat das Verhältnis merklich aufpoliert, gilt als fraglich.

Archie feiert Geburtstag

Bereits um seine Teilnahme war lange diskutiert worden. Meghan bleibt mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie, der am Samstag seinen vierten Geburtstag feiert, und Prinzessin Lilibet zu Hause in Kalifornien.

Andrew hat sich im November 2019 wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vorwürfe einer US-Amerikanerin, er habe sie vor gut 20 Jahren als Teenagerin sexuell missbraucht, weist der 63-Jährige strikt zurück. Kurz vor einem Zivilprozess in den USA einigte er sich mit der Klägerin auf einen mutmaßlich millionenschweren Vergleich.

Seine Mutter Queen Elizabeth II. entzog Andrew, der stets als ihr Lieblingssohn galt, alle militärischen Ehrentitel. Charles hat seinen Bruder aufgetragen, in ein kleineres Haus auf dem Gelände von Schloss Windsor zu ziehen. Das Büro im Buckingham-Palast soll er ihm gestrichen haben.