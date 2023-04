Für Sarah Connor stand in letzter Zeit nur eine Sache im Fokus: schnell wieder auf die Beine kommen.

Fast drei Monate war es ganz schön ruhig auf dem Instagram-Account von Sarah Connor. Jetzt meldet sich die Sängerin zurück - und erklärt ihren Fans den Grund ihrer ungewöhnlich langen Abwesenheit. Dieser hat mit einem Ski-Urlaub im vergangenen Dezember zu tun.

Um Sarah Connor war es in letzter Zeit auffallend still geworden. Der Grund: Die Sängerin hatte sich Ende Dezember im Ski-Urlaub am Knie verletzt. Wie schwer die Verletzung wirklich war, erfahren Connors Fans erst jetzt. Die 42-Jährige meldet sich auf Instagram zurück. "Hallo ihr Süßen, ich bin zurück", begrüßt sie ihre knapp 700.000 Follower. "Ich habe mich Ende letzten Jahres schwer verletzt beim Skifahren und habe jetzt wirklich ein paar Monate gebraucht, um wieder richtig laufen zu lernen tatsächlich."

Schmerzen, Reha, laufen lernen - so sahen die vergangenen Monate der Sängerin aus. Bei dem Sturz habe sie sich nicht nur ihr Kreuzband gerissen, sondern auch ihr Innenband sowie Meniskus angerissen: "Es ging nichts mehr und daher brauchte ich einfach eine Pause." Im Kommentar zu dem Clip gibt sie zudem preis, dass diese Zeit "eine große mentale Herausforderung" gewesen sei.

Ihre Fans können aber aufatmen. Connor ist wieder topfit. "Ihr seht, meine Füße, meine Beine funktionieren und ich kann alles wieder", sagt sie in dem Video und hüpft zum Beweis lachend von einem Bein aufs andere. Das habe sie ihren tollen Physiotherapeuten und Ärzten - aber auch ihrem sturen Willen - zu verdanken.

Connor hatte bereits am Freitag ein Foto auf Instagram gepostet. Dazu schrieb sie lediglich: "Hey" und ein Ausrufezeichen in Herzform. "Wir haben alle sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen von dir gewartet", schrieb eine Nutzerin. "Was hab ich mich gerade gefreut, dich mal wieder zu sehen. Gut zufrieden siehst du aus", schrieb eine andere.

Connors Genesung kommt gerade rechtzeitig, denn der Popstar plant im Sommer eine große Open-Air-Tour durch ganz Deutschland. Auf die Konzerte und vor allem auf ihre Fans freue sie sich schon sehr. Ab dem 12. Mai steht Connor wieder auf der Bühne, hoffentlich ohne Schmerzen.