Ihre Mutter Simone steht als Schauspielerin genauso im Rampenlicht wie Sophia Thomalla. Auch deren Ex-Partner, von Fußball-Manager Rudi Assauer bis Handballer Silvio Heinevetter, sind öffentlich bekannt. Sophias Vater hingegen ist selten zu sehen. Nun gibt es mal wieder einen gemeinsamen Schnappschuss.

Im Liebesleben von Sophia Thomalla wird es zumindest nicht langweilig. Lange ist sie mit Rammstein-Sänger Till Lindemann liiert, ehe Beziehungen und Techtelmechtel mit den Musikern Andy LaPlegua und Gavin Rossdale sowie den Sportlern Loris Karius und Alexander Zverev folgen.

Den Wechsel der Lebensabschnittsgefährten ist die 32-Jährige dabei durchaus von Hause aus gewöhnt. Schließlich ließen sich ihre Eltern Simone Thomalla und André Vetters 1995, nur sechs Jahre nach ihrer Geburt, scheiden. Seither wechselten auch die Beziehungspartner der Schauspielerin mehrfach. Auf eine Liaison mit dem Kollegen Sven Martinek folgte ihre viel beachtete Liebelei mit Fußballmanager Rudi Assauer und schließlich zuletzt die Beziehung mit Handball-Torwart Silvio Heinevetter.

Die meisten der Männer, die sich bereits an der Seite von Sophia oder Simone Thomalla tummelten, stehen also auch selbst im Rampenlicht und sind bekannt. Sophias Vater André Vetters indes ist zwar selbst auch Theaterschauspieler, aber kein Dauergast auf den roten Teppichen. Er macht sich eher rar. Schnappschüsse von ihm und seiner Tochter sind selten.

Geburtstag von Simone Thomalla

Umso beachtlicher ist das Foto, das nun zu bestaunen ist. Es zeigt Vetters nämlich nicht nur gemeinsam mit Sophia, sondern noch dazu mit seiner Ex Simone. Eine Farb-Variante des Bildes postete die Schauspielerin auf ihrer Instagram-Seite. Bei Sophia Thomalla wiederum lässt sich das Foto in Schwarzweiß begutachten. In beiden Fällen lautet der knappe Kommentar: "Mutter, Vater, Kind."

Die Laune des Trios scheint dabei durchaus prächtig zu sein. Kein Wunder, denn der Anlass der Aufnahme ist naheliegend: Am Montag feierte Simone Thomalla ihren 57. Geburtstag. Und da darf anscheinend nicht nur ihr Kind nicht fehlen, sondern eben auch der Ex.