Mitte der 1980er-Jahre kommt Modedesigner Tom Ford mit dem zwölf Jahre älteren Richard Buckley zusammen. 2005 erkankt der Modejournalist an Kehlkopfkrebs und stirbt nun laut seiner Familie "eines natürlichen Todes".

Richard Buckley, der Ehemann des Modedesigners Tom Ford, ist tot. Der bekannte Modejournalist wurde 72 Jahre alt. Buckley und der zwölf Jahre jüngere Ford waren mehr als drei Jahrzehnte ein Paar.

Buckley sei in der Nacht zum Sonntag "nach langer Krankheit eines natürlichen Todes gestorben", berichtet das Magazin "People" unter Berufung auf ein Statement von Fords Team. In dem Statement heißt es dem Magazin zufolge: "Mit großer Trauer" gebe Tom Ford den Tod seines geliebten Mannes Richard Buckley bekannt: "Richard ist friedlich in ihrem Haus in Los Angeles mit Tom und Sohn Jack an seiner Seite gestorben."

Ford lernte Buckley 1986 bei einer Modenschau kennen. Das Paar heiratete 2014. Buckley begann seine Karriere 1979 beim "New York Magazine". Später schrieb er unter anderem auch für "Women's Wear Daily" und "Vanity Fair". Er arbeitete zudem bei der italienischen "Vogue" und war Chefredakteur von "Vogue Hommes International".

Richard Buckley und Tom Ford lebten laut "People" zuletzt in London, New York und Santa Fe. Das Paar hat Sohn Alexander John Buckley Ford, der 2012 zur Welt kam.