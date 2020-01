Mit seinen unzähligen Schönheitsoperationen hat sich der Brite Rodrigo Alves bereits als Real-Life-Ken einen Namen gemacht. Jetzt jedoch geht der 36-Jährige eine weitere Verwandlung an. Und die fällt radikaler aus als alles zuvor. Alves will vom Mann zur Frau werden.

"I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic" ("Ich bin ein Barbie-Mädchen in einer Barbie-Welt. Ein Leben in Plastik, das ist fantastisch"), sang einst die One-Hit-Wonder-Kapelle Aqua. Und wer hätte dieses Motto mehr verinnerlicht als Rodrigo Alves, auch bekannt als Briten-Ken oder "Roddy Doll" ("Roddy Puppe")? Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied allerdings, dass er nicht als Mädchen, sondern als Junge in seiner Plastik-Welt aufgeht.

Bisher jedenfalls. Nun jedoch hat sich der 36-Jährige, der nach Geburt in Brasilien heute britischer Staatsbürger ist, offenbar dazu entschieden, nicht länger nur die menschliche Ausgabe von Barbies Lebensgefährten zu sein, sondern gleich die Blondine selbst. Wie das bis dato aussieht, zeigt er schon mal auf seiner Instagram-Seite.

"Mich selbst belogen"

Alves bisheriger wasserstoffblonder Kurzhaarschnitt ist einer nicht minder blonden Mähne gewichen. Er trägt mehr oder minder knappe Kleider, Augen-Make-up, Lippenstift und auf einem Foto schon auch mal ein Bunny-Outfit.

Mit der britischen Zeitung "The Mirror" sprach er über seinen Wunsch, fortan als Frau durchs Leben zu gehen. "Ich bin als Ken bekannt, aber innerlich habe ich mich immer wie Barbie gefühlt", wird er zitiert. "Jahrelang habe ich versucht, als Mann zu leben. Ich habe mir ein künstliches Sixpack und künstliche Muskeln in meinen Armen einsetzen lassen, aber mich selbst belogen", erklärt er weiter.

Nun solle damit Schluss sein. Deshalb habe er bereits während der vergangenen drei Monate heimlich als Frau gelebt, bevor er nun den Gang in die Öffentlichkeit angetreten habe.

Hoden werden entfernt

"Ich bin eine Frau und hatte stets einen weiblichen Geist. Jetzt entspricht mein Körper meiner Psyche", ist sich Alves sicher. Er habe bereits erste Schritte zur Angleichung seines Geschlechts, etwa durch eine Behandlung mit Hormonen, unternommen, berichtet er. Weitere Maßnahmen wie der Aufbau einer Silikon-Brust und eine abermalige Anpassung der Gesichtszüge seien in Planung.

"Mein Geschlecht wird angeglichen und meine Hoden werden entfernt. Das wird der letzte Schritt sein", so Alves. Er sei froh, sich endlich dazu überwunden zu haben. "Vor einigen Jahren hätte ich das niemals tun können, aber jetzt fällt es mir leichter", erklärt er. "Inzwischen gehen die Menschen bewusster damit um, was es heißt, Transgender zu sein. Ich hoffe einfach nur, dass die Menschen mich als Frau akzeptieren können und mich nicht verurteilen oder sich über mich lustig machen."

Alves soll sich in seinem Leben bereits weit mehr als 70 Schönheitsoperationen unterzogen haben. Sein unnatürliches Aussehen verschaffte ihm eine gewisse Popularität, auf Grund derer er etwa 2018 auch in der britischen Ausgabe von "Promi Big Brother" mitwirkte.