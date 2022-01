Nach dem letztjährigen Deutschland-Trip starten der neue "Bachelor" und seine 22 Single-Ladys in diesem Jahr wieder im schönen Mexiko ihr Liebesabenteuer. Neben gespritzten Lippen und viel Schampus drängt sich auch ein hohes C in den Vordergrund.

Florian Silbereisen schwingt das DSDS-Zepter, im Dschungel von Südafrika stolpert man von einem Eklat in den nächsten und auch Modelmama Heidi Klum steht bereits mit ihren neuen GNTM-Kandidatinnen twerkend in den Startlöchern. Pünktlich zum Jahresbeginn-Schaulaufen der TV-Entertainment-Elite fehlt nur noch ein Puzzleteil für den ultimativen Ekstase-Schub innerhalb der Castingshow-Community. Und da ist es auch schon! Mit geföhnter Haupthaarwelle und stahlblauen Augen steht er in maskuliner Pose am Ende eines langen roten Teppichs - der neue Bachelor!

Mit den ersten beiden Rosenladys erlaubt sich Herr Stuckmann aus Frankfurt am Main gleich mal ein Späßchen. Als Limo-Fahrer getarnt, chauffiert der Bachelor die beiden aufgeregt quiekenden Damen vom Gemeinschaftshotel zur feudalen Bachelor-Villa - Lauschangriff inklusive. "Ja, wie ist er denn? Ist er nett? Welche Augenfarbe hat er?" Barbie-Expertin Christina R und Marketingmanagerin Josephine beschäftigen sich erwartungsgemäß mit den wichtigsten Format-Fragen überhaupt.

Dominik hat große Erwartungen

Der Bachelor nimmt's mit einem Grinsen im Gesicht. Was er sich von seinem Mexiko-Abenteuer erhofft? Der wahlweise von Frankfurt oder Gran Canaria aus als "erfolgreicher Geschäftsmann" operierende Dominik hat große Erwartungen: "Ich denke, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall, die Liebe meines Lebens zu finden", so der Bachelor.

Dominik hat Bock. (Foto: RTL)

Für beides stehen dem blonden Sunnyboy im schönen Mexiko sage und schreibe 22 paarungswillige Single-Ladys zur Verfügung. Auch in diesem Jahr präsentiert sich der kurvige Kader wieder wie eine in Formfleisch gegossene Melange aus allem, was das Bachelor-Herz begehrt. "Wo, du siehst aber toll aus! Ja, ich wünsche mir irgendwann auch Familie, Haus und Hund. Ach, du bist auch 29?": Schon bei der Begrüßung sieht sich Dominik mit mehreren vermeintlichen Traumfrau-Varianten konfrontiert.

"Cool, du hast eine Rose auf der Hand tätowiert"

Ganz vorne mit dabei im Rennen um die Aufmerksamkeitskrone ist Globetrotter-Blondine Lara. Die Tourismusmanagement-Studentin aus Memmingen war schon "in Kenia und auch noch weiter weg". Auch Beauty-Stylistin Irina weckt beim Bachelor schnell Interesse: "Cool, du hast eine Rose auf der Hand tätowiert", freut sich Dominik. Ist das vielleicht schon ein "Perfect Match"-Zeichen?

Ebenfalls gut dabei ist die feurige Bobette, die sich im aufgeregten Zustand nur mit einer Gesangseinlage wieder runterfahren lässt. Und so trällert die Bürokauffrau aus München erst einmal aus voller Kehle die Diva-Hymne "A Moment Like This". So gut singen wie Bobette können höchstwahrscheinlich nur die wenigsten Anwesenden. Aber das ist nicht so schlimm, dafür hat Bobettes Konkurrenz andere Qualitäten. Welche das genau sind, das wird natürlich beim ersten Kennenlernen noch nicht verraten.

Brüste, Lippen, Enten

Die äußere Schale steht im Vordergrund. Während sich der Bachelor mit feinsten Knack-und-Back-Häppchen vergnügt, erfährt der Zuschauer, welche Lady wie viel Botox mit am Start hat. Das führt zwangsläufig hier und dort zu ungewollt ehrlichen Erkenntnissen: "Bei mir wurden die Brüste und die Lippen gemacht. Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie ein Entchen", verrät Erzieherin Franziska.

Die rassige Valeria Pérez Cortés aus Berlin würde auch gerne mehr ins Rampenlicht rücken. Zu viel Schampus erweist sich aber als unüberwindbare Hürde im Kampf um Gesprächszeit. Kurz vor dem ersten Format-Feierabend rauscht der Bachelor von einem Speed-Date zum nächsten. "Ich bin leicht überfordert", gesteht der Hauptdarsteller.

Nach einer finalen Chartpop-Tanzrunde muss er sich dann auch noch entscheiden. Welche drei Frauen sind ihm in der kurzen Kennenlernzeit am wenigsten aufgefallen? Ein Gläschen Perlwein später ist es dann so weit. Für Elina, Jenny und Bella ist die Liebesreise schon zu Ende, bevor die Koffer richtig ausgepackt sind. Für alle anderen Ladys hingegen geht die wilde Balzfahrt jetzt erst so richtig los.

"Der Bachelor" läuft ab dem 26. Januar jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.