Das neue Dating-Format "My Mom, Your Dad" öffnet seine Türen! Im schönen Griechenland will Amira Pocher sieben alleinerziehende Mütter und Väter verkuppeln. Dabei helfen sollen ihr nicht nur Sommer, Sonne und gute Laune, sondern auch die mitgereisten Kinder der Single-Kandidaten.

Verbale Eklats, Rammel-Olympiaden und nicht enden wollende Alkoholexzesse: In der wilden und kunterbunten Welt der Dating-Shows geht es selten jugendfrei zu. Egal, ob sich balzbereite Muskelmänner im Kampf um die "Bachelorette" verbal an die Gurgel gehen, "Ex on the Beach"-Kandidaten ohne mit der Wimper zu zucken in den Heute-du-morgen-er-übermorgen-sie-Modus schalten oder Flaschendrehen-Spielereien dafür sorgen, dass in der "Love Island"-Villa kein Anwesender mehr geradeaus laufen kann: Die meisten Dating-Shows sind nichts für zarte Gemüter.

Amira erklärt den Kindern, worum es in der Show wirklich geht. (Foto: RTL)

Dass es aber auch anders gehen kann, zeigt uns Amira Pocher, ihres Zeichens Gattin von Comedy-Grenzgänger Oliver Pocher und Gastgeberin von Deutschlands erster familienfreundlicher Dating-Show. Willkommen bei "My Mom, Your Dad"!

In dem brandneuen Verkupplungsformat stehen keine leicht bekleideten und abenteuerlustigen Influencer, sondern gestandene Männer und Frauen im Rampenlicht, die sich alleinerziehend und mit einem erwachsenen Kind im Gepäck auf eine spannende Liebesreise einlassen. Im sonnigen Griechenland sollen sich die Kandidaten gegenseitig kennenlernen und im Idealfall mit Herzen in den Augen zueinanderfinden. Dabei helfen sollen ein traumhaftes Ambiente, eine Moderatorin, die im Hintergrund die Strippen zieht, ein Villa-Manager, der nicht nur die Format-Post vorbeibringt und natürlich auch die mitgereisten Kinder, die allerdings erst vor Ort eingeweiht werden.

Turtelnde Eltern und staunende Kinder

"Hier ist euer Kino!", erklärt Amira dem verdutzt dreinblickenden Kandidaten-Nachwuchs. Die einer zweiten Villa untergebrachten Amira, Norman, Nina, Aimée, Melina, Michelle, Sarina und Philipp trauen ihren Augen nicht, als ihre Eltern ausgelassen turtelnd auf den Bildschirmen erscheinen. Die Kinder sollen ihre Väter und Mütter aber nicht nur beobachten, sondern im späteren Verlauf der Show auch "leiten" und auf den richtigen Liebespfad führen.

Von der geplanten familiären Regiearbeit im Hintergrund wissen die Singles in der Show-Villa allerdings nichts. Langhaar-Daddy Kalle, Kampfkunst-Großmeister Viktor, Wolle Petry-Double Steffen, Silberhaupt Carsten und die Damen Gudrun, Anja und Tanja fühlen sich gänzlich unbeobachtet und abgeschottet. Offenherzig und von einer rosaroten Neugierde getrieben, kommt man sich schnell näher. "Wenn die Schwingungen passen, dann läuft das wie bei Tarzan!", erklärt Viktor mit einem selbstbewussten Lächeln im Gesicht.

Kalle und Anja landen kuschelnd auf der Couch

Anja und Kalle landen nach dem ersten Date kuschelnd auf der Couch. (Foto: RTL)

Die Schwingungen fallen aber nicht mit der Tür ins Haus. Ganz gechillt und tiefenentspannt docken die Kandidaten an. Beim Rumreichen von Kinderfotos wird es kurz emotional. Beim Speed-Dating am Pool sieht man ausschließlich grinsende Gesichter - und bei den ersten, von den Kindern ausgesuchten Einzeldate-Kombinationen erkennt man bereits, wo die Reise vielleicht hinführen könnte. So landen beispielsweise Kalle und Anja nach einer spaßigen Runde Boule zärtlich kuschelnd auf der Couch, während es sich Gudrun und Viktor in einem blubbernden Whirlpool gemütlich machen.

Zu vorgerückter Stunde schält sich sehnsüchtiger Schlagerpop aus dem Hause Fischer aus den Boxen. Die "Alten" feiern ausgelassen, schwingen die Hüften und lassen den ersten Format-Tag mit durchweg positiven "Schwingungen" zu Ende gehen. Auch die Kids sind zufrieden und glücklich. Alle Ängste und Befürchtungen ("Papa, bitte zeig deinen Penis nicht!", "Mama, bau' bloß keine Scheiße!") haben sich bereits nach dem ersten Tag in Luft aufgelöst. Ob es so bleibt? Die kommenden Wochen (immer dienstags um 20.15 Uhr auf VOX und eine Woche früher auf RTL+) werden es zeigen. Nach Folge eins kann man aber festhalten: Eine Prise Gelassenheit und Seriosität tut zwischen all den gängigen Format-Dramen und Ekstasen mal richtig gut.