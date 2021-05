Zum 16. Mal schließt sich der "GNTM"-Kreis mit viel Rauch, Tütü und Glitter. Diesmal ganz oben auf dem Treppchen: eine 23-jährige Kölnerin mit maskuliner Vergangenheit. Darauf ein Glas Prosecco!

Das Model-Loft ist ausgeräumt, die Koffer sind gepackt und im schnieken Berliner Adlon-Hoteltempel steht der Name Klum ganz oben auf der Check-Out-Liste: Ja, die diesjährigen Hauptdarsteller der ereignisreichen "GNTM"-Reise biegen nach einem wochenlangen Casting-Shoot-und-Elimination-Abenteuer auf die Zielgerade ein.

Zum letzten Mal werden in Berlin die Laufstege gewienert, die High Heels geputzt und die Kameralinsen gesäubert. Beim finalen Kampf ums letzte Foto stehen vier Nachwuchsschönheiten im Rampenlicht, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Curvy-Princess Dascha beispielsweise punktet mit sympathischer Unberechenbarkeit und ausgeprägtem Selbstbewusstsein. Von letzterem hat auch 150-Prozent-Geberin Soulin ganz viel im Gepäck. Ebenfalls mit allen Hier-bin-ich!-Wassern gewaschen ist Lola-rennt-Double Romina. Und dann wäre da auch noch Transgender-Aushängeschild Alex. Die übergroße Laufsteg-Expertin gilt für viele Format-Begleiter als Geheimfavoritin.

Hollywood in Berlin

Bevor das magische Viereck aber die Bühne entert, schlüpft Modelmama Heidi zum Einspieler-Opener erst einmal in verschiedene Sketch-Rollen. Ein halbes Glas Prosecco später stolpern sie dann aber endlich ganz hollywoodlike rein ins Geschehen: die vier Finalistinnen Romina, Soulin, Dascha und Alex.

In kunterbunte Boa-Garderobe gehüllt tippeln die vier Girls über den Laufsteg. Dort breitet auch schon ihre Mentorin die Arme aus. Als überdimensionale High-Fashion-Riesin verkleidet, lädt Heidi Klum zur Party-Sause. Kann mal einer die Musik aufdrehen? Aber klar doch! Ruckzuck ist Heidis Rock gelüftet und aus dem Stoffdunkel hüpfen plötzlich die Jungs von Tokio Hotel ins Licht.

Auch ohne kreischende Fans inszeniert sich die Show wie ein außer Kontrolle geratenes Tischfeuerwerk. Viel Rauch, ein bisschen Feuer und ganz viel zuckendes Licht skizzieren ein Primetime-Happening ohne Ecken und Kanten. Heidi fiepst wie gewohnt. Die beiden Kaulitz-Brüder pendeln zwischen Aquaman-Coolness und Bowie-Androgynität hin und her. Und die vier Nachwuchsmodels? Die funktionieren – so gut sie halt können.

Klein aber fein reicht nicht aus

Nach einem pompös inszenierten Superhero-Walk steht auch schon die erste Entscheidung an. Ene, mene, muh und raus bist du, liebe… Romina. Tja, klein aber fein ist ja schön und gut, reicht aber nicht ganz für den großen Sprung nach vorne. Für lange Gruppenumarmungen oder einen tränenreichen Abschied in Moll ist leider keine Zeit. The show must schließlich go on. Und so laufen sie einfach weiter – durch ein Hamsterrad, über ein Laufband und dreimal kreuz und quer durch die Halle.

Egal ob bauchfrei und im Miniröckchen oder mit Regenschirm und glänzenden Lackstiefeln: Alex und Dascha liefern ab. Soulin hingegen kommt mehr und mehr ins Stolpern. Die Folge: Heidi zieht die Reißleine. "Tut mir leid, Soulin. Aber für dich ist die Reise hier zu Ende", verkündet die Formatchefin. Peng! Wer hätte das gedacht? Nach einer wochenlangen Tour auf der Überholspur bleibt für Soulin am Ende nur die Bronzemedaille.

Für die beiden "Diversity"-Speerspitzen der Staffel, Alex und Dascha, geht es nun um die Wurst. Die beiden Verbliebenen ziehen sich Blumen-Perücken auf und schwingen zu den Klängen von Zoe Wees Attitüde-Hit "Girls Like Us" mit den Hüften. Danach wird noch schnell ein tanzwütiges Live-Video mit Tokio Hotel abgedreht, und dann ist auch schon die Ziellinie in Sicht.

Alex reißt die Arme in die Luft

"Wo ist mein Tom? Den habe ich schon so lange nicht mehr abgeknutscht!", schreit Heidi ins Mikrofon. Ja, so viel Zeit muss sein. Bussi für Bill und Schmatzer für Tom: Heidi is crazy in love und kaum noch zu bändigen. Die Format-Community will es nun aber wissen. Und dann ist es endlich so weit. Die Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Jacky Wruck reißt die Arme in die Luft. Herzlichen Glückwunsch, liebe Alex! Während in der Final-Location Konfetti von der Decke flattert, prasseln in vielen Bezirken Berlins dicke Regentropfen auf die Straßen. Wäre es nicht so dunkel, würde man bestimmt einen großen Regenbogen über der Stadt erkennen.