13-Jährige stellen sich nach Großbrand in Sydney

Rannten von Gebäude weg 13-Jährige stellen sich nach Großbrand in Sydney

Mehr als 130 Feuerwehrmänner waren im Einsatz, um den Brand am Donnerstag zu löschen.

In Sydney geht ein mehrstöckiges Gebäude in Flammen auf. Teile des Hauses stürzen ein, die Trümmer fallen auf die Straße. Nun stellen sich zwei Jugendliche der Polizei. Sie sollen bei den Ermittlungen helfen, teilt ein Sprecher mit.

Nach dem schweren Brand eines Gebäudes im Zentrum von Sydney haben sich zwei 13-Jährige der Polizei gestellt. Die beiden Jugendlichen hätten sich auf zwei verschiedenen Polizeiwachen gemeldet, teilt Polizeisprecher Paul Dunstan mit. Die Ermittler hätten lange mit den Jungen gesprochen. Sie "helfen der Polizei mit unseren Ermittlungen", fügte der Sprecher hinzu.

Er rief die drei oder vier weiteren "jungen Leute, die während des Feuers anwesend waren", auf, sich mit ihren Eltern ebenfalls bei der Polizei zu melden und "ihren Teil der Geschichte zu erzählen". Nach dem Ausbruch des Brandes am Donnerstag war eine Gruppe junger Menschen gesehen worden, die von dem Gelände wegrannte.

Das Feuer war am Donnerstag in einem siebenstöckigen unbewohnten Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs von Sydney ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch und drohten auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Die gesamte Wand des obersten Stockwerks stürzte ein, die Trümmer fielen auf die Straße herab. Mehr als 130 Feuerwehrmänner waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wegen des Einsatzes musste der Betrieb des Hauptbahnhofs vorübergehend eingestellt werden.