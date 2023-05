In einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas eröffnet ein Amokläufer das Feuer. Acht Menschen sterben. Der Schütze wird durch einen Polizeibeamten erschossen.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas hat ein Amokläufer acht Menschen getötet. Das teilten die Behörden mit. Der Angreifer hatte am Nachmittag das Feuer in dem Einkaufszentrum in Allen, einem Vorort von Dallas, eröffnet. Dem Sender CNN zufolge waren einige der Opfer erst fünf Jahre alt.

Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt zufällig vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Todesopfer hätte geben können, teilten die örtlichen Behörden bei einer Pressekonferenz mit. Sieben Verletzte würden noch im Krankenhaus behandelt, drei von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Behörden waren zunächst von einem möglichen zweiten Schützen ausgegangen, wie CNN berichtete. Polizisten durchkämmten Geschäfte in der weitläufigen Mall. Fotos und mit Drohnen gemachte Videoaufnahmen zeigten, wie Besucher des Einkaufszentrums und Angestellte zu den Parkplätzen eilten. Inzwischen geht die Polizei von einem Einzeltäter aus. Es bestehe keine Gefahr mehr.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen aus dem großflächigen Einkaufskomplex geführt wurden. Augenzeugen berichteten CNN, sie hätten Dutzende Schüsse gehört und einen schwarz gekleideten Mann gesehen, der um sich gefeuert habe.

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, bezeichnete die Tat in einer schriftlichen Stellungnahme als "unsägliche Tragödie". Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert worden. Die Regierungszentrale stehe mit den Strafverfolgungsbehörden und den örtlichen Stellen in Kontakt, um Unterstützung anzubieten.

Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Amokläufe und tödliche Schießereien gehören zum Alltag. Größere Attacken dieser Art führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts - bislang ohne jeden Erfolg. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf.