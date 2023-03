BBC Dad erinnert an virales Video

Meist Spaß, manchmal seltsam BBC Dad erinnert an virales Video

Eigentlich ist Robert E. Kelly politischer Analyst und Professor für Politikwissenschaften. Die meisten Menschen lernen ihn allerdings 2017 kennen, als seine Kinder ein Live-Interview stören. Zum Jahrestag zeigt der "BBC-Dad", dass seine Kinder herangewachsen sind.

Lange vor der Corona-Pandemie machte Robert E. Kelly bereits Erfahrungen mit den Tücken des Homeoffice. Im Jahr 2017 gab Kelly, der als Professor für Politikwissenschaften an der Pusan National University lehrt, ein Live-Interview mit der BBC über die Amtsenthebung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye, als seine damals vierjährige Tochter Marion und sein damals neun Monate alter Sohn James unerwartet in sein Büro kommen.

Während Kelly versuchte, das Interview fortzusetzen, sah man Marion fröhlich durch den Raum tanzen und spielen. Ihr Vater versuchte, sie in Schach zu halten, dann kam auch noch James herein und schließlich noch Kellys Frau, um die Kinder zu holen. Das Interview endete damit, dass sich der Experte entschuldigt, während die Kinder noch immer zu hören sind. Der virale Moment hat mittlerweile 54 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Anlässlich des sechsten Jahrestages des Interviews meldete sich Kelly auf Twitter zu Wort, um über seine Familie zu berichten und bezeichnete sich scherzhaft als "BBC Dad". "Einige BBC Dad-Inhalte, da der 6. Jahrestag des ursprünglichen Videos letzten Freitag war", schrieb er neben Fotos, die ihn und seine Frau neben ihren beiden Kindern zeigen.

"Marion hatte am vergangenen Wochenende einen Gesangsauftritt, also haben wir ein paar schöne Familienfotos gemacht. Nochmals vielen Dank an alle, die mir wegen des Videos folgen. Meine Familie und ich sind geschmeichelt von eurer Freundlichkeit", fügte Kelly hinzu.

"Die Leute fragen mich und meine Frau oft, wie es war, plötzlich viral berühmt zu werden. Es hat meistens Spaß gemacht, und manchmal war es seltsam", teilte Kelly in einem selbstgeschriebenen Essay mit, der ein Jahr nach dem Interview 2017 veröffentlicht wurde. "Da die Arbeit aufgrund von Smartphones, superleichten Laptops, der Cloud und so weiter immer flexibler wird, folgt sie uns zunehmend nach Hause", fügte Kelly hinzu, als er auf die Reaktion der Eltern zu sprechen kam.

"Ich erledige einen Großteil meiner Arbeit von meinem Heimbüro aus, einschließlich der meisten meiner Fernsehauftritte. Viele der Kommentare, die wir erhielten, stammten von Eltern, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, wie beispielsweise sich im Badezimmer einzuschließen, damit ihre Kinder ein Radiointerview nicht unterbrechen konnten." "Diese Reaktionen waren positiv und einfühlsam", erzählte er. "Sie haben uns sehr berührt."