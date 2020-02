Reisende müssen sich in Geduld üben und Alternativen planen: Der Orkan "Sabine" wütet in immer größeren Teilen Deutschlands. Neben der Bahn reagieren auch einige Airlines mit Vorsichtsmaßnahmen und streichen Verbindungen.

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das teilte die Bahn auf Twitter mit. Sukzessive solle der Fernverkehr bundesweit eingestellt werden. Man habe sich entschieden, "beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen", schrieb die Bahn in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.

Im Regionalverkehr waren zuvor bereits mehrere Strecken gesperrt worden, weil umgestürzte Bäume die Gleise blockiert hatten. In Nordrhein-Westfalen soll der gesamte Regionalverkehr zum Erliegen kommen. Auch für Autofahrer sorgte "Sabine" für Komplikationen: Mehrere Bundes- und Landstraßen waren schon am Nachmittag nicht mehr problemlos befahrbar, weil Bäume im Weg lagen.

Die Deutsche Bahn stellte bereits ab den Mittagstunden den Zugverkehr im Norden teilweise ein. Die Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen wie Emden, Norddeich, Kiel und Westerland wurden nicht mehr angefahren. Dies betraf die IC-Züge zwischen Norddeich und Hannover/Koblenz, die ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Kiel/Westerland sowie den EC zwischen Hamburg und Kopenhagen/Aarhus. Der Shuttleverkehr nach Sylt wurde ebenfalls unterbrochen.

Auch im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein und Niedersachsen kam es auf einigen Strecken zu Zugausfällen und Verspätungen. Reisenden könne an Bahnhöfen besser geholfen werden, als wenn ein Zug auf freier Strecke stehen bleibe, sagte Pressesprecher Achim Stauß. Deswegen habe sich das Unternehmen entschlossen, Züge gar nicht erst in kritische Situationen hereinfahren zu lassen. Er empfahl Fahrgästen, möglichst auf andere Tage auszuweichen. Eine kostenlose Stornierung ist möglich. Zudem gelten die Tickets eine Woche länger als üblich - bis zum 18. Februar.

Eurowings streicht fast alle Flüge

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fuhr ein Intercity-Zug im Emsland am Nachmittag in einen umgestürzten Baum. Er steckt auf offener Strecke fest. In dem IC von Amsterdam nach Berlin sitzen etwa 300 Reisende, teilte die Deutsche Bahn mit. Ein Notfallmanager sei unterwegs zu dem Unfallort bei Salzbergen zwischen dem Grenzbahnhof Bad Bentheim und Rheine. Bislang erwartet die Bahn, dass der Zug mit einer Verspätung von zwei Stunden seine Fahrt fortsetzen kann. Die Regionalzüge werden über das Gegengleis umgeleitet, verspäten sich und halten nicht in Schüttorf und Salzbergen.

Zur Beseitigung möglicher Sturmschäden an Oberleitungen versetzte die Bahn Mitarbeiter und Reparaturfahrzeuge an strategisch wichtigen Stellen in Bereitschaft. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen standen bereit, um gegebenenfalls Gleise von umgefallenen Bäumen zu befreien. Auch das Personal in den Bahnhöfen sollte verstärkt werden. Sobald der Wind abgeflaut ist, soll mithilfe von Hubschraubern überprüft werden, ob die betroffenen Strecken frei sind oder etwa Bäume umgestürzt sind, sagte Sprecher Stauß.

Neben dem Bahn- ist auch der Flugverkehr derzeit massiv beeinträchtigt. Etliche Flüge aus Nordrhein-Westfalen fielen im Laufe des Tages aus. Die Airline Eurowings strich fast alle Flüge bundesweit für die Dauer des Sturms, wie eine Sprecherin mitteilte. In Düsseldorf seien bereits 111 Starts und Landungen annulliert worden, twitterte der Flughafenbetreiber am Mittag. In Köln/Bonn waren es am Nachmittag bereits mehr als 40 gestrichene Starts und Landungen.

Auch andere Fluggesellschaften strichen Flüge aus dem Rheinland. Beide Standorte forderten ihre Passagiere auf, sich bei ihren Airlines darüber zu informieren, ob ihr Flieger planmäßig abhebe. Auch am Montag könne es noch Ausfälle geben. Auch am Flughafen Paderborn-Lippstadt wurden für Sonntag und Montag mehrere Flüge gestrichen, wie der Internetseite zu entnehmen war.

Die Lufthansa rechnet am Montag mit starken Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse werde es von Sonntagnachmittag bis Dienstagvormittag zu zahlreichen Flugstreichungen und Verspätungen kommen, teilte die Airline mit. Das Unternehmen habe entschieden, in München am Montag alle Kontinentalflüge bis 13 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14 Uhr auszusetzen. Interkontinentalflüge zum größten deutschen Airport in Frankfurt am Main sollen voraussichtlich planmäßig weitergeführt werden. Mit der Streichung von Kontinentalverbindungen von und nach Frankfurt sei jedoch zu rechnen.

Zahlreiche Schulen und Kitas bleiben geschlossen

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am frühen Nachmittag bereits Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern und einzelne Orkanböen bis zu 110 Stundenkilometern erreicht. Für große Teile Deutschlands gilt heute eine Unwetterwarnung, im Schwarzwald sogar die höchste Warnstufe vier. Die Warnungen sollten teilweise bis Montagabend aufrechterhalten werden. Im Laufe des Tages soll sich das Sturmtief, das auch Regen und Gewitter mit sich bringt, kontinuierlich über die Mitte und in der Nacht zum Montag dann weiter in den Süden Deutschlands ausbreiten.

Der Deutsche Wetterdienst erwartete Orkanböen von bis zu 130 Stundenkilometern und warnte vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und schweren Schäden an Gebäuden. In Berglagen wie dem Brocken in Harz, dem Feldberg im Schwarzwald oder den Alpenspitzen wurde mit extremen Orkanböen von 160 bis 180 Kilometer pro Stunde gerechnet.

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wurde unterdessen abgesagt, weil nach Angaben der Vereine eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne. Das Derby sollte in Mönchengladbach stattfinden. In Köln bleiben am Montag alle 260 städtischen Schulen und die 226 städtischen Kindergärten geschlossen. Auch den Kitas in freier Trägerschaft empfahl die Stadt, die Einrichtungen vorsichtshalber nicht zu öffnen. Auch in Aachen bleiben die Schulen am Montag zu. In Hessen wurde den Schulen vom Kultusministerium freigestellt, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen.