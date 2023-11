Ben Carpenter wendet sich in seiner Rede an seine Schwiegereltern und seine Frau.

Bei der Suche nach einem angemessenen Hochzeitsgeschenk hat ein britischer Bräutigam eine ausgefallene Idee. Nach einem Jahr Vorbereitung ist beim Hochzeitsessen sein großer Moment gekommen und er rührt nicht nur seine Braut, die Schwiegereltern und die Gäste zu Tränen, sondern auch noch die Netzgemeinde.

Eine Hochzeit ist ohnehin eine hochemotionale Angelegenheit, manchmal bleibt aber wirklich kein Auge trocken. So war es jedenfalls, als ein Bräutigam in seiner Hochzeitsrede an seine Frau und die zahlreichen Gäste, ganz besondere Worte wählte.

Auf einem TikTok-Video, dass der Fitness-Influencer Ben Carpenter von seiner Rede veröffentlichte, ist zu sehen, wie er zunächst auf Englisch die Gäste begrüßt und ein paar Witze macht, um die Stimmung etwas aufzulockern. Der Bräutigam stammt aus Großbritannien, die Braut arbeitet im US-Bundesstaat Kalifornien als Fitness-Influencerin, man habe sich für eine Hochzeit in den USA entschieden und sei allen Gästen dankbar, die die lange und manchmal auch teure Anreise auf sich genommen hätten. Dann aber wendet er sich an seine frisch angetraute Frau Sohee und deren koreanische Eltern.

Auf Koreanisch sagt er: "An alle aus Sohees Familie: Als Zeichen des Respekts habe ich heimlich Unterricht genommen, damit ich endlich auf Koreanisch zu euch sprechen kann. Als Sohee und ich uns das erste Mal trafen, sagte sie mir, dass es in der koreanischen Kultur verpönt ist, sich mit einem Ausländer zu treffen. Ich hatte große Angst, dich zu daten, weil ich dachte, dass ich vielleicht nicht akzeptiert werden würde. Aber ich habe mich geirrt. Ihr habt mich mit einem warmen Herzen aufgenommen. Dank Ihnen allen haben wir es so weit gebracht. Ich bin dankbar, dass ihr mich als neues Familienmitglied akzeptiert habt, und ich verspreche, Sohee immer zu lieben und für sie zu sorgen."

Heimliche Mission

Während er spricht, ist Sohees Überraschung deutlich zu sehen, auch Carpenters Schwiegermutter hält es kaum an ihrem Platz, während sich der Schwiegervater sehr zufrieden zurücklehnt. Nach der Rede stehen die Schwiegereltern auf, um Carpenter zu umarmen, während sich die Braut einige Tränen wegwischt.

Carpenter, der mehr als 690.000 Follower hat, schrieb zu seinem Video, dass er ein Jahr lang jeden Tag etwa 30 Minuten damit verbracht habe, die Sprache zu lernen. Meist habe er vorgegeben, noch Videotelefonate für die Arbeit führen zu müssen. "Im Bett habe ich oft Kopfhörer aufgesetzt, damit sie nicht hören konnte, was ich tat, und meinen Bildschirm weggedreht, damit sie auch nichts sehen konnte", schrieb er in der Bildunterschrift zu seinem Video.

Das TikTok-Video ging inzwischen viral und wurde millionenfach angesehen. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich wegen der Hochzeit von zwei Menschen, die ich nicht kenne, schluchzen würde, aber so ist es", kommentierte ein Nutzer. "Ich gratuliere von ganzem Herzen." Ein anderer schrieb: "Die Kultur des Partners zu lernen und zu versuchen, seine Sprache zu lernen, ist ein so großes Zeichen von Liebe und Respekt. Sie ist eine glückliche Frau."