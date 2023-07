In den kommenden Tagen kehrt die extreme Hitze nach Deutschland zurück. Mancherorts werden Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet. Doch nicht überall wird es sommerlich heiß. Vor allem im Westen drohen heftige Unwetter.

Deutschland steht ein teils heißes und teils stürmisches Wochenende bevor. Tief Sandor lenkt feuchte und heiße Luft aus Südwesten zu uns und sorgt laut ntv-Meteorologen am Samstag im Süden und Osten für Spitzenwerte von über 35 Grad. Im Westen und Norden bleibe es dagegen etwas kühler, allerdings könnten sich dort teils schwere Gewitter bilden.

Der Ausblick im Einzelnen:

Am heutigen Freitag ist der Himmel meist bedeckt. Dabei handelt es sich überwiegend um lockere Wolken. Nur im Norden können einzelne Schauer auftreten. Die Höchstwerte liegen dort bei 23 bis 25 Grad. Im Süden wird es hingegen mit 27 bis 32 Grad deutlich wärmer. Dabei weht zunächst schwacher, am Nachmittag und Abend im Westen und Nordwesten mäßig auflebender Wind aus Südost bis Südwest

Am Samstag wird es von Bayern bis zur Oder sonnig, trocken und teils sehr heiß: Für Berlin sagen die Wettercomputer bis zu 36 Grad, für Leipzig 37 Grad und für den Raum München bis zu 38 Grad voraus. Über der Westhälfte ziehen derweil teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Mancherorts sind Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 24 und 29 Grad.

Am Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter ab. Die Luft ist in weiten Teilen des Landes deutlich kühler. Lediglich im Südosten sind Meteorologen zufolge noch 30 Grad möglich, dort kann es dann am Nachmittag auch noch einmal kräftige Schauer und Gewitter geben. Höchstwerte von 20 Grad werden auf den Nordseeinseln erreicht, bis zu 30 Grad an der Neiße. Im Nordwesten Deutschlands weht teils stürmischer Südwestwind.

Am Montag zeigt sich der Himmel im Norden und Nordwesten wechselnd wolkig. Es kann Schauer und vereinzelt auch kurze Gewitter bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad geben. In den übrigen Regionen ist es laut Prognose sonnig oder locker bewölkt. Am Nachmittag und Abend bilden sich im äußersten Süden und Südosten dickere Quellwolken und einzelne, teils kräftige Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 32 Grad. Im Norden weht mäßiger, an der See mitunter frischer Südwest- bis Westwind. Sonst wird - von Gewitterböen abgesehen - schwacher Wind erwartet.

Detaillierte Wettervorhersagen für Ihren Ort erfahren sie unter wetter.de.