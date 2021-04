Die Impfkampagne der EU soll weiter an Fahrt aufnehmen. Nun erhöhen die Hersteller Biontech und Pfizer ihr Lieferversprechen für 2021 auf 600 Millionen Dosen. Ein großer Teil davon erreicht die Mitgliedstaaten offenbar schon in geraumer Zeit.

Die Europäische Union hat mit den Herstellern Biontech und Pfizer die Lieferung von weiteren Corona-Impfstoffdosen fest vereinbart. Damit erhält die EU nun definitiv insgesamt 600 Millionen Impfstoffdosen, wie die Pharmaunternehmen in Mainz mitteilten. An die EU werden somit fest 100 Millionen zusätzliche Dosen des Corona-Impfstoffs geliefert, erklärten die beiden Partner.

Darin enthalten sind die 50 Millionen zusätzlichen Impfdosen, deren Lieferung die EU bereits vergangene Woche angekündigt hatte. Die Europäische Kommission hatte bereits zu Jahresbeginn eine Option auf diesen zusätzlichen Impfstoff vereinbart, die damit nun umgesetzt wird. "Die zusätzlichen 100 Millionen Impfstoffdosen dieser Option werden die Beschleunigung der Impfkampagnen in der EU unterstützen", erklärte Biontech-Vorstand Sean Marett.

Die 600 Millionen Dosen deckten etwa zwei Drittel der europäischen Bevölkerung ab. Im zweiten Quartal sollen demnach 250 Millionen Dosen an die Europäische Union geliefert werden. Das sind viermal so viele Dosen wie im ersten Quartal. Alle Impfstofflieferungen seien für 2021 geplant. Das Vakzin wird in Produktionsstätten in Europa hergestellt.