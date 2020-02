Bandenmitglieder sollen sich als falsche Polizisten ausgegeben und so mehrere Millionen Euro erbeutet haben. Bei Razzien in Deutschland und der Türkei nimmt die Polizei mehr als 20 Verdächtige fest. Die Bande soll für etwa 100 Taten verantwortlich sein.

Im Zuge von Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Betrügerbande, deren Mitglieder sich bundesweit als Polizisten ausgegeben haben sollen, hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen und der Türkei Razzien durchgeführt. Ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück bestätigte, dass in NRW drei und in der Türkei mehr als 20 Personen festgenommen worden seien. Unter den Festgenommenen in der Türkei befinde sich auch der mutmaßliche Bandenchef.

"Vorsicht - Falsche Polizisten!" RTL strahlt sein Spezial "Vorsicht - Falsche Polizisten!" am Montag um 20.15 Uhr aus. Zuschauer, die Opfer dieser Masche geworden sind oder verdächtige Anrufe erhalten haben, können sich live unter der kostenfreien Nummer 0800 2008008 melden. Für schriftliche Eingaben ist unter falschepolizisten@rtl.de ein E-Mail-Postfach eingerichtet. RTL.de und die Social-Media-Kanäle des Senders werden die Live-Sendung unter #falschepolizisten begleiten. Auf RTL.de finden Zuschauer während der Sendung zudem einen Liveticker mit Fakten, kurzen Videos und Antworten auf Zuschauerfragen. Die Doku ist im Anschluss bei TVNOW zu sehen, ntv wiederholt die Sendung am Dienstag um 19.10 Uhr.

Die Hinweise zur mutmaßlichen Betrügerbande hatte die türkische Polizei von dem deutschen Wirtschaftsermittler Tamer Bakiner erhalten, der für die RTL-Sendung "Vorsicht - Falsche Polizisten!" in der Türkei recherchiert hatte. Bei den Ermittlungen hätten deutsche und türkische Ermittlungsbehörden eng zusammengearbeitet. In NRW gab es 22 Durchsuchungen von Wohnungen, Geschäftsräumen und Fahrzeugen, unter anderem in Köln, Bochum, Münster, Datteln, Rheine und Dortmund. In der Türkei fanden die Razzien in Antalya und Istanbul statt.

Die Staatsanwaltschaften in Osnabrück und Koblenz ermitteln gegen die Bande. Sie soll für rund 100 Taten in zehn Bundesländern verantwortlich sein, wobei der Schwerpunkt in NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz liegt. Die Bandenmitglieder sollen ihre meist älteren Opfer um mehr als drei Millionen Euro betrogen haben.

Bakiner hatte sich im Rahmen seiner Recherche im Oktober in ein Callcenter der Bande in Izmir eingeschleust. Während seines Undercover-Einsatzes konnte er unter anderem mit einer versteckten Kamera dokumentieren, wie die anwesenden Männer sich als Polizisten ausgaben, ihre Opfer am Telefon unter Druck setzten und manipulierten.

Als es der Bande gelang, eine Frau in Baden-Württemberg davon zu überzeugen, wegen einer angeblichen Gefahrenlage einen mittleren, fünfstelligen Geldbetrag an Komplizen in Deutschland zu übergeben, informierte Tamer Bakiner das zuständige Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart. Als es zwei Tage später vor dem Haus der Frau zur Geldübergabe kommen sollte, griff die Polizei zu und nahm einen Verdächtigen fest. Zugleich schaltete das LKA die türkische Polizei ein und gab die Informationen weiter.