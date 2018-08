Panorama

"Von Beginn an hyperaktiv" : Escort-Dame schildert Jan Ullrichs Übergriff

Erstmals schildert die mutmaßlich attackierte Escort-Dame selbst in einem TV-Interview, was im Frankfurter Hotelzimmer mit Jan Ullrich passiert. Demnach ist der ehemalige Sportstar zunächst freundlich. Plötzlich eskaliert die Situation.

Die 31-jährige Escort-Dame, die gegenüber der Polizei angegeben hat, von Ex-Radprofi Jan Ullrich attackiert worden zu sein, hat in einem TV-Interview noch einmal ihre Sicht des Geschehens vom Freitagmorgen geschildert. Zum Schutz ihres Sohnes wollte die Nigerianerin, die im Interview der RTL-Sendung "Explosiv" mit dem Namen "Brandy" angesprochen wurde, während der Aufzeichnung unerkannt bleiben.

Den Ausführungen nach bot sich ihr zu Beginn des Treffens mit Ullrich ein sehr konträres Bild. So war er ihren Worten nach einerseits "auch wirklich freundlich am Anfang. Hat noch was zum Trinken angeboten. Da war wirklich alles in Ordnung." Andererseits sei er von Beginn an "hyperaktiv" gewesen, "die ganze Zeit hin- und hergelaufen. Der war überhaupt nicht ruhig. Und er hat auch die ganze Zeit um sich her geschlagen in dem Moment. Also gegen die Wand, dann hat er ein paar Handstände gemacht. Ist hin- und her gehüpft, gesprungen. Also er war keine Minute ruhig."

Als sie mit Ullrichs Erlaubnis kurz ihren Sohn anrief, sei die Situation schließlich eskaliert: "Ich habe auch nur ungefähr (...) 30 Sekunden angerufen, damit ich meinen Sohn aufwecke, damit er sich fertig machen kann für die Schule und in dem Moment hat er halt ins Telefon gerufen: 'Du Nutte'."

Ullrich rief wohl selbst die Polizei

Als sie daraufhin das Hotelzimmer verlassen wollte, habe Ullrich den Ausgang versperrt und gefordert, dass sie ihm erst das bereits gezahlte Geld zurückgeben müsse. "Er fing dann an zu schreien, hat die Faust genommen und gegen den Fernseher geschlagen, der Fernseher ging kaputt und da hab ich einfach Angst bekommen und hab gemeint: 'Ok, ich komme aus diesem Zimmer nicht mehr raus, ich muss jetzt die Polizei rufen.'"

Zu den gegenüber der Polizei erhobenen Vorwürfen, Ullrich habe sie körperlich angegriffen, äußerte sich die 31-Jährige nicht im TV-Interview. Bereits vor zwei Tagen dementierte Ullrich laut der "Bild"-Zeitung, die Frau verletzt zu haben. Einem engen Freund habe der einstige Radstar das Geschehen wie folgt beschrieben: "Es kam zum Streit, weil sie bereits nach eineinhalb statt der vereinbarten drei Stunden gehen wollte, weil sie angeblich zu ihrem Kind musste. Er gibt zu, sie geschubst zu haben, aber dies sei die einzige Berührung gewesen. Zudem habe nicht nur sie, sondern auch er selbst die Polizei gerufen, weil er sich betrogen fühlte."

Laut eines Polizei-Statements sei Ullrich in den frühen Morgenstunden am Freitag in einem Hotel in Frankfurt-Sachsenhausen "nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung vorläufig festgenommen" worden. Ihm werde vorgeworfen, "mit einer bei ihm weilenden Escort-Dame in Streit geraten" und später "diese körperlich attackiert und verletzt" zu haben. Es werde "gegen den Beschuldigten wegen versuchtem Totschlags und gefährlicher Körperverletzung" ermittelt.

Quelle: n-tv.de