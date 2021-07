Im Februar 2001 freut sich eine 22-Jährige auf ein Date mit Hollywoodstar Ashton Kutcher. Dazu kommt es nicht. Der heute 45-jährige Michael Gargiulo tötet die Frau vorher in ihrer Wohnung. 20 Jahre später wird er selbst zum Tode verurteilt.

Ein als "Hollywood Ripper" bezeichneter Angeklagter ist in Los Angeles wegen Mordes an zwei Frauen zum Tode verurteilt worden. Der 45-jährige Michael Gargiulo habe auf allen seinen Wegen "Tod und Vernichtung" mit sich gebracht, sagte der Richter am Freitag bei der Urteilsverkündung. Eines der Mordopfer war eine Bekannte des Schauspielers Ashton Kutcher, der im Prozess als Zeuge ausgesagt hatte.

Ashton Kutcher bei seiner Aussage. (Foto: picture alliance/dpa/POOL Getty Images/AP)

Gargiulo war bereits im Oktober 2019 in den beiden Mordfällen von einer Jury schuldig gesprochen worden. Die Verkündung seines Strafmaßes wurde dann durch prozedurale Angelegenheiten sowie die Corona-Pandemie stark verzögert. Kurz vor der Verkündung seiner Todesstrafe beteuerte Gargiulo am Freitag vor Gericht erneut seine Unschuld.

Es ist nicht zu erwarten, dass Gargiulo tatsächlich hingerichtet wird, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist der Vollzug der Todesstrafe seit 2019 offiziell ausgesetzt. Zuletzt war in Kalifornien im Jahr 2006 ein Häftling hingerichtet worden.

Mord vor Rendezvous mit Ashton Kutcher

Gargiulo wird unter anderem für den Mord an einer 22-Jährigen im Februar 2001 verantwortlich gemacht. Die junge Frau war in ihrer Wohnung in Hollywood mit 47 Messerstichen getötet worden. Sie wurde kurz vor einem geplanten Rendezvous mit dem Hollywoodstar Kutcher getötet. Bei dem zweiten Mordopfer handelte es sich um eine 32-jährige Mutter von vier Kindern, die in Gargiulos Nachbarschaft lebte. Sie wurde im Dezember 2005 in ihrer Wohnung im Schlaf angegriffen und dann ermordet.

Gargiulo wurde 2008 nach dem Angriff auf eine weitere Frau festgenommen, welche die Attacke überlebte. Diese Frau sagte im Prozess gegen ihn aus.