Gestohlen am Bataclan Italien gibt Frankreich Banksy-Tür zurück

Im Juni wurde die berühmte Tür in Italien entdeckt.

Im November 2015 sterben in der Pariser Konzerthalle Bataclan 90 Menschen bei einem Terroranschlag. Eine später vom Streetart-Künstler Banksy bemalte Tür des Clubs wird 2019 gestohlen. Nun taucht sie in Italien auf und kehrt nach Frankreich zurück.

Italien hat die sogenannte Banksy-Tür, die aus der Pariser Konzerthalle Bataclan gestohlen wurde, an Frankreich zurückgegeben. Die Behörden wählten für die Übergabe des Werks, das von dem britischen Streetart-Star Banksy stammen soll, den französischen Nationalfeiertag. Zum heutigen Festakt in der französischen Botschaft in Rom hatte die italienische Polizei eingeladen.

Auf der Ausgangstür des Clubs ist eine traurige Frau mit Schleier zu sehen. Die Tür war im Januar 2019 in Paris abmontiert worden. Erst im Juni 2020 hatten Ermittler das gestohlene Kunstwerk in einem Landhaus in der Region Abruzzen aufgespürt.

Sechs Verdächtige in U-Haft

Die Hintergründe des Kunst-Krimis sind noch nicht voll bekannt. Ermittler hatten Ende Juni sechs Verdächtige in Frankreich geschnappt. Sie kamen nach Behördenangaben in Untersuchungshaft. Die Kulturschutzpolizei in Italien hatte zuvor von einer "Reise" gesprochen, die das Werk hinter sich habe.

Das Bataclan ist für die französische Hauptstadt symbolträchtig: Dort waren am 13. November 2015 während eines Konzerts der US-Band Eagles of Death Metal 90 Menschen ums Leben gekommen, als islamistische Terroristen den Club stürmten und um sich schossen. Das düstere Bild der Frau war danach auf der Außentür aufgetaucht. Es soll ein Tribut Banksys an die Terroropfer sein.

Unzweifelhaft gesichert ist das zwar nicht, aber der Künstler hatte es auf seinem Instagram-Account 2018 veröffentlicht. Banksy gilt als der bekannteste unbekannte Streetart-Künstler der Welt. Immer wieder greift er in seinen kontroversen Werken gesellschaftskritische Themen auf. So dankte er kürzlich dem Pflegepersonal mit einem Kunstwerk für dessen Einsatz in Corona-Zeiten und äußerste sich ebenfalls künstlerisch zur "Black Lives Matter"-Bewegung.

Banksy sprüht gegen Corona

Aktuell gibt es auf Banksys Instagram-Account ein Video zu sehen, in dem er im Schutzanzug und mit Atemmaske U-Bahnzüge mit Masken tragenden Ratten verziert und auf die Wichtigkeit der Schutzmaßnahmen gegen Corona im öffentlichen Raum hinweist.

Alles, was man über Banksy zu wissen glaubt, ist übrigens, dass er aus dem britischen Bristol stammt. Lange hielt sich das Gerücht, es handele sich bei dem Künstler um Robert "3D" Del Naja von der Band Massive Attack. Andere glauben, es stecke ein ganzes Künstlerkollektiv hinter dem Namen. Im Oktober 2019 wurde ein Bild von Banksy, das das britische Parlament von Affen bevölkert zeigt, für die Rekordsumme von 9,9 Millionen Pfund (11,1 Millionen Euro) versteigert.