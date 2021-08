Am Flughafen in Kabul kommt es am Montag zu chaotischen Szenen. Flüchtende Menschen klammern sich ans Flugzeug-Fahrwerk.

Seit der Machtübernahme der Taliban versuchen Tausende Menschen aus Afghanistan zu fliehen. Es kommt zu dramatischen Szenen am Flughafen von Kabul. Einige hängen sich aus Verzweiflung an startende Flugzeuge. Unter ihnen auch ein Spieler der Jugend-Nationalmannschaft.

Ein Spieler der afghanischen Jugend-Nationalmannschaft ist beim Sturz von einem US-Evakuierungsflugzeug nach dem Start vom Kabuler Flughafen ums Leben gekommen. Das teilte die afghanische Generaldirektion für Leibeserziehung und Sport mit. Man habe mit Bedauern festgestellt, dass Saki Anwari bei einem "tragischen Unfall" ums Leben gekommen sei, schrieb die Behörde in einer Mitteilung auf Facebook. Der 19-Jährige sei beim Versuch, das Land zu verlassen, von einem amerikanischen Flugzeug gestürzt. "Seine Seele ist glücklich und sein Andenken wird geschätzt", hieß es in der Trauernachricht der Nationalmannschaft.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban am Sonntag versuchen Tausende, aus dem Land zu fliehen. Da der kommerzielle Flugverkehr eingestellt ist und viele Racheaktionen der Taliban befürchten, ist für viele die einzige Hoffnung, auf einen Evakuierungsflug von westlichen Ländern zu kommen.

Bei den Fluchtversuchen spielen sich immer wieder schreckliche Szenen ab: Auf Videos vom Flughafen ist unter anderem zu sehen, wie Afghanen sich an ein bereits gestartetes Evakuierungsflugzeug festklammerten. Später sieht man Personen von dem Flugzeug aus in den Tod stürzen. Unter ihnen auch ein Geschwisterpaar, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Die beiden Brüder solle gerade einmal 16 und 17 Jahre alt gewesen sein.

Die USA kündigten bereits eine Untersuchung des Vorfalls an, nachdem eine Leiche in einem Radkasten eines Evakuierungsflugzeugs gefunden wurde. In einer ersten Erklärung hieß es: "Angesichts der sich rapide verschlechternden Sicherheitslage rund um das Flugzeug beschloss die C-17-Besatzung, den Flugplatz so schnell wie möglich zu verlassen."