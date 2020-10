Keine starke Corona-Ausbreitung an Schulen

"In der Pandemie sichere Orte" Keine starke Corona-Ausbreitung an Schulen

98 Prozent aller Schüler konnten nach der Schulöffnung am Präsenzunterricht teilnehmen.

Die Corona-Situation an den Schulen erfährt besondere Aufmerksamkeit: Eine Umfrage in den Bundesländern zeigt, dass eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus bisher ausbleibt. Der Anteil der Betroffenen ist sogar niedriger als in der Gesamtbevölkerung.

Die Befürchtungen, dass die bundesweite Öffnung der Schulen in voller Klassenstärke nach dem Ende der Sommerferien zu einer unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus führen könnte, haben sich nach Angaben der Landesregierungen nicht bestätigt. Laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter den Kultusministerien der Bundesländer konnten bis zum Start der Herbstferien durchschnittlich 98 Prozent aller Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen.

Erhoben worden waren die Zahlen von den Ministerien zum jeweiligen Zeitpunkt vor Beginn der Herbstferien. Demnach waren etwa in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bayern rund 0,04 Prozent der Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Etwas höher war die Infektionsrate in Berlin, wo sich etwa 0,07 Prozent der Schüler mit dem neuartigen Virus ansteckten. Sachsen-Anhalt wiederum verzeichnete keinen einzigen Coronavirus-Fall an Schulen.

Auch unter Lehrkräften war das Infektionsgeschehen überschaubar. In NRW waren zum Beispiel 0,1 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer, in Berlin 0,14 Prozent betroffen. Laut dem Robert-Koch-Institut wurde bisher bei 348.557 Menschen in Deutschland eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen - das entspricht einem Bevölkerungsanteil von rund 0,4 Prozent.

Auch die Quarantäne-Maßnahmen an den Schulen bewegten sich laut der Umfrage auf einem relativ niedrigen Niveau. So waren beispielsweise in NRW 98,1 Prozent der Schüler nicht von Quarantäne betroffen. Unter Lehrkräften lag der Anteil bei 95,7 Prozent. Es lagen Zahlen zu Coronavirus-Infektionen und Quarantäne-Maßnahmen bei Schülern und Lehrkräften aus 15 der 16 Bundesländer vor. Thüringens Bildungsministerium teilte den Angaben zufolge mit, dass eine Statistik derzeit noch erarbeitet werde.

"Kein erhöhtes Infektionsgeschehen"

"Wir haben die Beobachtung gemacht, dass es kein verstärktes oder im Vergleich zur übrigen Gesellschaft erhöhtes Infektionsgeschehen an Schulen oder Kitas gibt", sagte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot von der SPD dem RND. "Infektionen finden ganz überwiegend außerhalb der Schulen und Kitas statt und werden von außen hereingetragen." Schulen und Kitas seien "gut regulierte, kontrollierte und in der Pandemie entsprechend sichere Orte".

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollen sich um 12.30 Uhr in einer Pressekonferenz in Berlin zur Lage der Kitas in der Corona-Krise äußern. Nachdem zu Beginn der Pandemie Kinderbetreuungseinrichtungen ebenso wie Schulen flächendeckend geschlossen worden waren, betont die Bundesregierung inzwischen, dass ein solcher Schritt nicht noch einmal vorgenommen werden soll.