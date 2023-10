Kinder quälen 13-Jährige in Neubrandenburg

In Neubrandenburg verabredet sich eine Gruppe von Kindern im Alter von 11 bis 13 Jahren. Vier von ihnen gehen auf eine 13-Jährige los und misshandeln das Mädchen mehr als eine Stunde, wie es heißt. Die Tat erinnert an einen Vorfall in Schleswig-Holstein.

Eine vierköpfige Gruppe von Kindern hat nach Ermittlungen der Polizei ein Mädchen in Neubrandenburg gequält. Die vier Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren hätten ihr 13 Jahre altes Opfer geschlagen, getreten und am Boden liegend mit Matsch beworfen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

In einem Bericht der "Bild"-Zeitung heißt es, die Gruppe hätte die Tat gefilmt und die Misshandlungen hätten mehr als eine Stunde lang angedauert. Die Gewalttat ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz und auf einer Baustelle. Die Eltern erstatten etwa zwei Stunden später Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Erkenntnissen der Ermittler kannten sich die Kinder untereinander und hatten sich verabredet. Die Polizei habe nach der Tat mit Eltern und Kindern gesprochen und diese auf die strafrechtliche Bedeutung der Taten hingewiesen.

Die Kinder sind allerdings noch keine 14 Jahre alt und damit nicht strafmündig. Die Akte werde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, sagte die Sprecherin. Anfang 2023 hatte es im schleswig-holsteinischen Heide einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Vier jugendliche Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren wurden später vom Jugendgericht in Meldorf mit Arbeitsauflage verwarnt. Sie hatten ein 13 Jahre altes Mädchen im Februar geschlagen und gedemütigt und das gefilmt. Vor Gericht gaben sie die Tat zu.