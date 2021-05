In Hongkong gilt das Virus als so gut wie besiegt - deshalb sinkt in der Bevölkerung die Impfbereitschaft.

In vielen Teilen der Welt ist der Corona-Impfstoff knapp. Nicht jeder, der sich gerne impfen lassen würde, hat die Chance dazu. Ein ganz anderes Problem hat dagegen Hongkong: Dort haben Millionen Impfdosen wegen zu geringer Impfbereitschaft schon bald das Verfallsdatum erreicht.

In Hongkong könnten wegen der geringen Impfbereitschaft Millionen Corona-Impfdosen bald im Müll landen. Bei der ersten Charge des Biontech-Vakzins werde in drei Monaten das Verfallsdatum erreicht, teilten die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone mit. Hongkong hatte sich genügend Corona-Impfstoff gesichert, um alle 7,5 Millionen Einwohner zu immunisieren. Misstrauen gegenüber der Regierung, Falschinformationen im Netz und die entspannte Corona-Lage haben aber zu einer niedrigen Impfbereitschaft in der Millionenmetropole geführt.

Zurzeit gilt Hongkong als nahezu Corona-frei. Die kommunalen Impfzentren, in denen das Präparat von Biontech/Pfizer verabreicht wird, sollen nach derzeitigen Planungen im September schließen. Es sei "einfach nicht richtig", dass Hongkong auf Millionen ungenutzter Impfstoffdosen sitzenbleibe, während sich der Rest der Welt um die Vakzine reiße, sagte Thomas Tsang von der Impf-Taskforce in Hongkong.

Die Regierung hatte je 7,5 Millionen Impfdosen bei Biontech/Pfizer und beim chinesischen Hersteller Sinovac bestellt. Bislang erhielten lediglich 19 Prozent der Menschen in Hongkong eine erste Impfung, während 14 Prozent vollständig geimpft sind. Gut zwei Millionen Biontech-Impfdosen, die sechs Monate haltbar sind, wurden bislang nicht verbraucht. Einige Politiker in Hongkong hatten daher in den vergangenen Wochen vorgeschlagen, die ungenutzten Impfdosen zu exportieren.

Die EU und China haben ihre Zusagen an andere Teile der Welt in der Corona-Krise verstärkt. Chinas Präsident Xi Jinping sagte, dass China in den kommenden drei Jahren zusätzlich drei Milliarden Dollar zur Verfügung stelle, damit Länder aus der Corona-Pandemie wieder auf die Beine kämen. Ärmere Staaten beklagten mangelnde Unterstützung, weil die Industriestaaten vor allem Impfstoffe für sich selbst produzierten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte vor einem "katastrophalen moralischen Scheitern". Man müsse mit sechs bis acht Millionen Corona-Toten rechnen, sagte Samira Asma, stellvertretende WHO-Direktorin in dem Weltgesundheitsreport.