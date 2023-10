Nach dem Massaker in Lewiston mit zahlreichen Toten kommt es in den USA wieder zu einem Ausbruch von Gewalt. Während einer Halloween-Party in Chicago werden mehr als ein Dutzend Menschen durch Schüsse verletzt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

Mindestens 15 Menschen sind auf einer Halloween-Party in der US-Großstadt Chicago einem Medienbericht zufolge durch Schüsse verletzt worden. Der Vorfall habe sich am frühen Morgen ereignet, als sich viele Menschen auf der Veranstaltung befanden, berichtet der Lokalsender ABC7 unter Berufung auf die Polizei. Zwei Frauen schwebten demnach in Lebensgefahr. Unklar war dem Bericht zufolge bislang, was genau geschah und ob es auch Tote gab.

Die alarmierte Polizei bemerkte offenbar noch vor Ort einen verdächtigen Mann. Dieser sei zunächst zu Fuß geflüchtet, jedoch später festgenommen worden, hieß es weiter. Die Beamten stellten demnach eine Waffe bei ihm sicher, sechs Frauen und neun Männern im Alter zwischen 26 und 53 Jahren wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Erst am Mittwoch hatte ein Schütze in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant in der kleinen Stadt Lewiston das Feuer eröffnet. Am ersten Tatort tötete er sieben Menschen, am zweiten acht. Drei weitere Opfer starben kurz nach der Tat im Krankenhaus. Weitere 13 Menschen wurden verletzt. Nach zweitägiger Suche fand die Polizei am Freitag die Leiche des Tatverdächtigen tot auf. Das Motiv des Täters ist nicht bekannt.