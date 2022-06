Prozessbeginn in Amsterdam

Prozessbeginn in Amsterdam Mutmaßlicher Mörder von De Vries schweigt

Das Urteil in dem Prozess wird für Juli erwartet.

Im vergangenen Sommer wird der Journalist Peter R. de Vries in Amsterdam ermordet. Die Behörden vermuten eine niederländische Drogenbande hinter der Tat. Zu Prozessbeginn hüllt sich der mutmaßliche Todesschütze in Schweigen.

Unter schärfsten Sicherheitsmaßnahmen hat in Amsterdam der Prozess um den Mord an dem niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries begonnen. Der mutmaßliche Täter Delano G., der den Reporter erschossen haben soll, wollte sich vor Gericht nicht zu der Anklage äußern. "Ich will nichts sagen", sagte der 22-jährige Rotterdamer. Sein mutmaßlicher Komplize wies die Vorwürfe zurück.

"Ich will nichts sagen", erklärte der Angeklagte Delano G. zu Prozessbeginn. (Foto: picture alliance / ANP)

Der prominente Reporter war im Juli 2021 auf offener Straße in Amsterdam von sechs Kugeln getroffen worden, er starb neun Tage später. Der Mord hatte die Niederlande schwer erschüttert und auch international Entsetzen ausgelöst. Peter R. de Vries war geschätzt als kompromissloser Kämpfer gegen das Verbrechen und stand schon lange im Fadenkreuz der Mafia. Die Anklage geht davon aus, dass der Mord im Auftrag der berüchtigten Drogenbande des marokkanischen Niederländers Ridouan Taghi verübt wurde. Das Urteil wird für Juli erwartet.

Die beiden Angeklagten wurden kurz nach der Tat auf der Autobahn gefasst. Im Auto wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch die Tatwaffe, eine umgebaute Signalpistole, sichergestellt. Auch ein Handy mit belastenden Text-Nachrichten sei gefunden worden. Hinzu kommen DNA-Beweise, Kamerabilder, Fingerabdrücke, Zeugenaussagen.

Der Pole Kamil E. mit Wohnsitz in den Niederlanden soll das Fluchtauto gefahren haben. Er bezeichnet sich aber als unschuldig. "Ich habe niemanden ermordet. Ich war nur der Fahrer", sagte der 36-Jährige dem Gericht. Er habe den ebenfalls angeklagten Delano G. aus Rotterdam abgeholt und nach Amsterdam gebracht. Kamil E. soll bereits Tage vor dem Mord die Gegend des späteren Tatortes ausgekundschaftet haben.