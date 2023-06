In Ostsee über Bord gegangen

Nun gibt es traurige Gewissheit: Die Mutter und ihr in die Ostsee gefallenes Kind sind beide gestorben. Dies teilt ein Sprecher der polnischen Polizei mit.

Nach einem dramatischen Vorfall auf einer Ostsee-Fähre zwischen Schweden und Polen sind ein ins Wasser gefallenes Kind und seine Mutter gestorben. Die beiden seien tot, sagte ein Sprecher der polnischen Polizei dem Sender TVN24.

Das siebenjährige Kind und die Mutter - zwei polnische Staatsbürger - waren am Donnerstagnachmittag in der Ostsee von der Fähre "Stena Spirit" über Bord gegangen. Nach Angaben des schwedischen Rettungsleiters war das Kind ins Wasser gefallen und seine Mutter im Anschluss hinterhergesprungen. Die Fähre befand sich etwa auf dem halben Weg zwischen dem südschwedischen Karlskrona und dem polnischen Danzig.

Daraufhin wurde ein großer Rettungseinsatz mit Hubschraubern und Booten eingeleitet. Auch NATO-Kräfte, die sich für eine Übung in der Nähe befanden, waren im Einsatz. Nach gut einer Stunde wurden die Mutter und ihr Kind an frühen Abend im Wasser gefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert.