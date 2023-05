Neun Tote nach Amoklauf in Einkaufszentrum in Texas

Schütze "neutralisiert" Neun Tote nach Amoklauf in Einkaufszentrum in Texas

In einem Einkaufskomplex im US-Bundesstaat Texas fallen Schüsse. Neun Menschen sterben. Der mutmaßliche Täter wird durch einen Polizeibeamten "neutralisiert".

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas hat ein Amokläufer neun Menschen getötet. Das teilten die Behörden mit. Der Angreifer hatte am Nachmittag das Feuer in dem Einkaufszentrum in Allen, einem Vorort von Dallas, eröffnet. Sieben Menschen sind verletzt worden.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach Angaben des Polizeichefs hatte sich ein Polizist wegen eines anderen Falles in dem Einkaufszentrum Allen Premium Outlets aufgehalten, als gegen 15.30 Uhr (22.30 Uhr MESZ) Schüsse zu hören gewesen seien. Der Polizist habe den Verdächtigen "neutralisiert", sagte Harvey. Dann habe der Polizist den Notruf alarmiert.

Die Behörden waren zunächst von einem möglichen zweiten Schützen ausgegangen, wie CNN berichtete. Polizisten durchkämmten Geschäfte in der weitläufigen Mall. Fotos und mit Drohnen gemachte Videoaufnahmen zeigten, wie Besucher des Einkaufszentrums und Angestellte zu den Parkplätzen eilten. Später sagte Harvey, die Polizei gehe von einem Einzeltäter aus. Es bestehe keine Gefahr mehr, teilte die Polizei mit.

Jaynal Pervez, ein Vater, der nach einem Anruf seiner Tochter aus dem Einkaufszentrum dorthin geeilt war, sagte CNN: "Nirgendwo ist es mehr sicher. Ich weiß nicht, was ich tun soll."Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, bezeichnete die Tat in einer schriftlichen Stellungnahme als "unsägliche Tragödie".

Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Amokläufe und tödliche Schießereien gehören zum Alltag. Größere Attacken dieser Art führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts - bislang ohne jeden Erfolg. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf.