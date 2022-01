Omikron ist eine besonders ansteckende Corona-Variante. Die hohe Übertragbarkeit könnte dazu führen, dass Bevölkerungsgruppen in kurzer Zeit erkranken, genesen - und immun werden. Die Hoffnung: Durch Omikron könnte die Pandemie endemisch werden. Sicher ist das aber nicht.

Ist es nach zwei Jahren Pandemie so weit, dass wir nun ein weiteres Fachwort öfter hören müssen - oder dürfen? Das Coronavirus soll "endemisch" werden - und zwar möglichst bald. "Das bedeutet, dass das Virus keine relevante Bedrohung mehr für das Gesundheitssystem darstellt", erklärte Michael Weber, der Präsident des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands, kürzlich in der "Welt am Sonntag". Könnte die neue Variante Omikron, die sich gerade rasant in Deutschland verbreitet, die Wende zum Guten bringen?

Die wichtigsten Fakten zu Omikron: Die Variante wurde im November aus Südafrika gemeldet. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) hat sie eine ungewöhnlich hohe Zahl an Mutationen im sogenannten Spike-Protein, einem Baustein des Virus. Einige der Mutationen sind relevant etwa mit Blick auf die Übertragbarkeit, die bei Omikron besonders hoch ist. Gleichzeitig gehen Experten davon aus, dass die Variante mildere Krankheitsverläufe verursacht. Zudem ist die Wirksamkeit der Impfstoffe Studien zufolge bei Omikron abgeschwächt. Hoffnungsträger: Auch wenn erst wenige Studien zu Omikron vorliegen und die Lage in Deutschland nur bedingt mit der in anderen Ländern vergleichbar ist, mehren sich die Stimmen, die mittelfristig von etwas Entspannung durch Omikron ausgehen.