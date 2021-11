Weihnachten ist das Fest der Geschenke, der Familie - vor allem aber der Liebe. Und auch der Weihnachtsmann ist ein Liebender, jedenfalls im Werbespot der norwegischen Post.

Die alljährliche Weihnachtswerbung ist immer wieder für eine Überraschung gut. In diesem Jahr kommt die wohl berührendste Geschichte aus Norwegen. Die Post des Landes nahm die anstehenden Festtage zum Anlass, dem Weihnachtsmann eine Liebesgeschichte auf den Leib zu dichten.

Das ist allerdings in dem knapp vierminütigen Clip unter dem Titel "When Harry met Santa" nicht auf Anhieb erkennbar. Vielmehr sieht man einen offenbar allein lebenden Mann, der mehrere Weihnachten im Kreise seiner Familie erlebt. Eine Schwester und eine Nichte treten auf. Es gibt Festessen, Schnee und ein weihnachtliches Chorkonzert. Doch dann überrascht der Mann den Weihnachtsmann bei seiner Bescherung und ist verliebt.

Nach mehreren Weihnachten, an denen sich die beiden immer näher kommen, aber leider auch immer wieder trennen müssen, hat der Mann nur noch einen Wunsch. Also schreibt er dem Weihnachtsmann: "All I want for christmas is you". Und da kommt die norwegische Post ins Spiel. Es klingelt an der Tür und eine Zustellerin bringt am folgenden Weihnachtstag Geschenke. Als der Mann die Tür wieder schließt, ist der Weihnachtsmann da, der deshalb nun frei hat. Es folgt ein langer Kuss, Happy End und die Einblendung, dass Norwegen 2022 feiert, dass man dort seit 50 Jahren auch offiziell lieben darf, wen man will.

Am 1. März 2022 jährt sich in dem skandinavischen Land zum 50. Mal die Entkriminalisierung der Homosexualität. "Als Unternehmen leben wir Vielfalt und möchten den 50. Jahrestag mit dieser schönen Liebesgeschichte feiern", sagte Monica Solberg, Marketingdirektorin bei Posten, in einem Interview. Die norwegische Post hat schon in der Vergangenheit sehr kreative Weihnachtswerbevideos veröffentlicht. 2019 wurde die Weihnachtsgeschichte nacherzählt, dabei wurde angedeutet, dass der Vater von Jesus Christus ein reisender Briefträger war. 2020 war der Weihnachtsmann ein wütender weißer Mann mit einer auffallenden Ähnlichkeit mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Auf Youtube hat das Video jetzt schon fast 1,5 Millionen Abrufe. Ein User kommentierte: "Ein emotionales und zur Liebe inspirierendes Video, das hoffentlich alle verschlossenen Herzen erreichen wird." Andere machten sich Sorgen, dass Santa in diesem Jahr zu beschäftigt mit Liebesangelegenheiten sein könnte und es deshalb keine Geschenke geben wird. Wieder andere sind bereit, das in Kauf zu nehmen, denn auch der Weihnachtsmann verdiene Liebe.